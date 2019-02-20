Себастьян Самуэльссон: Я дружелюбен к России
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассказал, почему принял решение участвовать в чемпионате Европы в Белоруссии.
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассказал, почему принял решение участвовать в чемпионате Европы в Белоруссии.
— Я не хотел приезжать в США и Канаду, потому что это долгое путешествие, всегда есть риск заболеть. Мы посмотрели в расписание и увидели, что в Белоруссии пройдет чемпионат Европы. И мы решили принять участие в нем. Когда ты долгое время не участвуешь в гонках, ты выбиваешься из соревновательного режима. Главная цель моего пребывания на ЧЕ — подготовка к чемпионату мира. Конечно, когда ты соревнуешься, то всегда хочешь показать результат. Поэтому в этот раз для меня не лучший день.
— Насколько вам нравится находиться в Белоруссии?
— Мне очень нравится Минск. Я был здесь четыре года назад на юниорском чемпионате мира. Это была моя первая международная гонка. Я рад вернуться. Болельщики и атмосфера здесь великолепны.
— Вы знаете, что Белоруссия и Россия — дружественные страны?
— Да. Но я тоже дружелюбен к России.
Напомним, чемпионат Европы в Минске пройдет до 24 февраля.