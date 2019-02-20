Себастьян Самуэльссон: Я дружелюбен к России

— Я не хотел приезжать в США и Канаду, потому что это долгое путешествие, всегда есть риск заболеть. Мы посмотрели в расписание и увидели, что в Белоруссии пройдет чемпионат Европы. И мы решили принять участие в нем. Когда ты долгое время не участвуешь в гонках, ты выбиваешься из соревновательного режима. Главная цель моего пребывания на ЧЕ — подготовка к чемпионату мира. Конечно, когда ты соревнуешься, то всегда хочешь показать результат. Поэтому в этот раз для меня не лучший день.