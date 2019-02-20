ЧЕ по биатлону начался с нового провала России и сенсационной победы болгарина над Бе

Источник: РИА "Новости"

Долгое время континентальное первенство по биатлону оставалось второсортным турниром, который заполнял сетку трансляций между этапами Кубка мира и чемпионатом мира. Топовые спортсмены участвовали на ЧЕ разве что в начале своей профессиональной карьеры, в основном же на европейский турнир ехали биатлонисты, не проходящие в основную команду. Медалями чемпионата Европы в биатлонной тусовке никого не удивишь, уровень конкуренции всегда был невероятно низким. Например, в 2014 году в женском спринте серебро взяла испанка Виктория Падиаль Эрнандес. Но победила в той гонке Марте Улсбю-Ройселанн, которая сейчас занимает третье место в общем зачете КМ.

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В этом сезоне из-за появления в календаре североамериканских этапов многие сборные скорректировали свою подготовку, заменив полет за океан европейским турниром в Раубичах. Российская команда также приехала в Белоруссию в основном составе. У части наших биатлонистов будет запредельная мотивация: список участников мирового форума будет определяться по результатам выступлений на ЧЕ. На данный момент поездку в Эстерсунд забронировали себе только Александр Логинов и Евгений Гараничев.

Открыла ЧЕ мужская индивидуалка. На старт вышло 109 спортсменов — не на всех этапах КМ такое увидишь.

Первым из россиян в гонку ушел Матвей Елисеев. И некоторое время удерживал лидерство на стартовых отсечках, пока его секунды не улучшил Тарьей Бе. Олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон также резво начал, показывая перед стрельбой второй результат. На лежке Елисеев промахнулся первым же выстрелом, а Тарьей все попал и уходил на второй круг уверенным лидером. Вторым после первого рубежа стал Ондржей Моравец, уступавший норвежцу около 17 секунд. Самуэльссон промахнулся дважды и практически лишил себя шансов на призы.

Дмитрий Малышко высокую скорость не показывал, приплюсовав к своему результату после первой лежки еще минуту. Антон Бабиков на подступах к рубежу проигрывал 30 секунд, и это на чемпионате Евроы. А прикиньте, если бы бежал Йоханнес Бе. Так еще Бабиков допустил три промаха. Позорище. Даже никаким ветром все это не оправдать.

Через две минуты Елисеев пришел на свою первую стойку, которая закончилась двумя минутами штрафа. Тарьей Бе на втором круге темп не сбавил, на рубеже снова сделал ноль и выигрывал у ближайшего преследователя более двух минут. Единственным конкурентом Тарьея был Моравец, но на стойке чех закрыл лишь три мишени. На второе место перешел литовец Кароль Домбровский. Третье время показывал Красимир Анев.

Дмитрий Малышко после промаха на первой стойке уступал более трех минут, в скорости россиянин совершенно не прибавил. В отличие от Бе, который после десяти километров вообще уставшим не выглядел, с каждой отсечкой увеличивая свое преимущество. На второй лежке Тарьей начал давать шансы, не закрыв одну мишень. Моравец же свой третий рубеж прошел на ноль и снова включился в борьбу. Новые лица сборной России в гонке продолжали печальную традицию Елисеева, Малышко и Бабикова. Сразу же ошибся Цветков.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BsvhUM8n3le/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ondřej Moravec (@moravec_ondrej)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-17T16:33:01+00:00">17 Янв 2019 в 8:33 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Стало понятно, что судьба чемпионства зависит лишь от Тарьея Бе, который продолжал держать крутую скорость. На последний рубеж норвежец приходил с четырехминутным преимуществом. Однако попал в порыв, стал выжидать и два раза промахнулся. В лидеры вышел Моравец, который после неудачи на втором рубеже ошибок больше не совершал. Однако его время почти на 30 секунд улучшил Анев, подарив болельщикам сумасшедшую концовку. На золото претендовал еще один норвежец Эндре Стремсхейм, который на выходе с рубежа уступал Аневу только 6,7 сек.

На финишном круге только Бе сохранил темп, трасса стала разбиваться. Моравец старался изо всех сил, однако все же уступил норвежцу 18,7 сек. Анева вели по времени Тарьея, за 600 метров до финиша болгарин выигрывал у Бе всего 7 секунд (на выходе с 4-го рубежа было почти 40), но преимущество удержал, принеся Болгарии второе золото ЧЕ в истории. Бронзу завоевал Стремсхейм.

Как там наши?

Увы, но даже в отсутствие практически всех топов мирового биатлона россияне не смогли побороться за медали. Лучшим из наших стал Матвей Елисеев, он с четырьмя промахами показал пятый результат. Остальные не попали даже в топ-10, показав ужасную стрельбу и низкую скорость. А ведь сегодня выступали спортсмены даже не второго эшелона Кубка мира, за исключением 5−6 человек.

Подготовка к ЧМ идет по плану?

Чемпионат Европы по биатлону. Раубичи. Мужчины. Индивидуальная гонка

1. Красимир Анев — 53:18,1 (1 промах)

2. Тарьей Бе — +3,7 (3)

3. Эндре Стремсхейм — +11,1 (2)

…

5. Матвей Елисеев — +1:29,5 (4)

12. Максим Цветков (Россия) — +2.45,9 (4)

13. Дмитрий Малышко (Россия) — +2.48,0 (4)

20. Семен Сучилов (Россия) — +3.39,5 (4)

43. Антон Бабиков (Россия) — +6.02,8 (6)

57. Никита Поршнев (Россия) — +7.21,1 (8)