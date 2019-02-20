Биатлонный стадион в Ханты-Мансийске после реконструкции сможет принимать лыжные турниры

Источник: РИА "Новости"

«Реконструкция начнется, как только будет готова концепция, потому что мы предполагаем сделать стадион двойного назначения, сейчас он заточен под биатлон, а для лыжных гонок нужны другие решения, — сказала Комарова. — Когда мы проводим лыжные соревнования международного уровня, мы принимаем временные решения. Хотели бы, чтобы стадион был полноценный, капитальный и был рассчитан на оба этих вида спорта. В том числе, это будет согласовано с Федерацией лыжных гонок России, а после этого будет реконструкция».

«Документы готовятся, уже есть идея, концепция, можно даже сказать, техническое задание. После этого станет понятно, сколько средств на реконструкцию будет выделено», — добавила Комарова.

Комарова отметила, что стадион будет готов принять международные соревнования. «Вопрос в том, готово ли международное спортивное сообщество проводить международные соревнования в Российской Федерации, как только они будут готовы — мы всегда готовы. Несмотря на то, что мы планируем свой стадион развивать, он в статусе, который полностью отвечает стадионам класса “А” для проведения международных соревнований по биатлону», — сказала Комарова.