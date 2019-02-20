Сливко: Мне немного страшно ездить на этапы Кубка мира
МИНСК, 20 фев — РИА Новости, Василий
МИНСК, 20 фев — РИА Новости, Василий
Сливко в текущем сезоне не выступала на этапах Кубка мира. Биатлонистка принимала участие в Кубке мира в прошлом сезоне.
«Я не говорила такого, что не хочу на Кубок мира. Да, у меня нет такого рвения. На Кубке IBU мне спокойнее, там я чувствую себя увереннее. В прошлом году я бегала на Кубке мира. Я понимаю, что там и как. Мне немного страшно туда ехать. Вот и нет такого рвения и желания туда попасть. По сравнению с прошлым годом, думаю,
Сливко в среду в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Белоруссии стала шестой, допустив три промаха. Она показала лучший результат среди россиянок.
«Я не думаю о том, выступила ли я лучше остальных российских биатлонистов. Все борются и стараются. То, что у меня получилось чуть лучше, ни о чем не говорит, это не показатель. В такую погоду, возможно, стрелять лучше. Но тут есть и везение — ветер