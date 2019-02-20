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22:28 (мск), источник: Р-Спорт

Сливко: Мне немного страшно ездить на этапы Кубка мира

МИНСК, 20 фев — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российская биатлонистка Виктория Сливко призналась, что ей спокойнее выступать на Кубке IBU, а соревноваться на этапах Кубка мира ей страшновато.

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Источник: РИА "Новости"

Сливко в текущем сезоне не выступала на этапах Кубка мира. Биатлонистка принимала участие в Кубке мира в прошлом сезоне.

«Я не говорила такого, что не хочу на Кубок мира. Да, у меня нет такого рвения. На Кубке IBU мне спокойнее, там я чувствую себя увереннее. В прошлом году я бегала на Кубке мира. Я понимаю, что там и как. Мне немного страшно туда ехать. Вот и нет такого рвения и желания туда попасть. По сравнению с прошлым годом, думаю, чуть-чуть добавила. На лыжне чувствую себя точно увереннее», — сказала Сливко журналистам.

Сливко в среду в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Белоруссии стала шестой, допустив три промаха. Она показала лучший результат среди россиянок.

«Я не думаю о том, выступила ли я лучше остальных российских биатлонистов. Все борются и стараются. То, что у меня получилось чуть лучше, ни о чем не говорит, это не показатель. В такую погоду, возможно, стрелять лучше. Но тут есть и везение — ветер где-то стихал, а где-то становился более сильным», — добавила Сливко.

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