Привезли основу в Белоруссию, чтобы что? Русские биатлонистки на ЧЕ проигрывают даже китаянкам

Источник: РИА "Новости"

А перед гонкой позитива хватало. У сборной России состав на индивидуалку выглядел так солидно, что соперницам в пору было начинать бояться. Светлана Миронова, Евгения Павлова, Виктория Сливко, Ирина Старых, Наталья Гербулова и даже Екатерина Юрлова-Перхт. Как минимум трое из них точно поедут на чемпионат мира. И не попасть в призы таким составом при отсутствии конкуренции в Раубичах было позором.

Тон всей гонке задавала Светлана Миронова, она получила второй стартовый номер. Бежала достойно, лежку прошла чисто. Стойку, правда, начала с непопадания, но затем собралось. Но на третьем рубеже стрельба развалилась, куча штрафа. Дальше за результатами Мироновой можно было не смотреть, если б остальные россиянки выступали лучше.

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Павлова явно не тянула с первых метров дистанции. Человек попадал в десятку на этапах Кубка мира в декабре. Где все это? Виктория Сливко и Ирина Старых вроде бы начали динамично. И ходом девушки шли примерно в одни ноги. Но Ирина сразу же промазала трижды, потом еще два раза, а дальше и так понятно.

Сливко выглядела куда лучше: попала на лежке и сразу оказалась близко к подиуму. Она дала хоть какую-то надежду, но допустила по промаху на двух рубежах, после чего оставалось бороться только за топ-6.

Гонка вообще развивалась весело. Шевалье и Хорхлер были среди ранних лидеров. Но все сильнейшие стартовались за ними, включая и олимпйискую чемпионку в этом виде Ханну Эберг. Пыталась ей навязать борьбу Ирина Кривко.

Белоруска и шведка отстреляли лежку без промахов, но Эберг была быстрее на 31 секунду. На стойке Ирина, в отличие от шведки, не ошиблась и перехватила лидерство. Правда, насколько быстрее скандинавка показал третий рубеж. Там белоруска допустила промах, Эберг добавила к своему еще один. Но это никак не мешало ей доминировать.

Все то же самое произошло и на заключительной стрельбы. Ханна снова не попала, но все равно была быстрее Ирины. Но судьба золотой медали все еще не была решена. Украинка Юлия Журавок за все четыре рубежа промахнулась только один раз и перед финишем выигрывала у шведки 11 секунд. Ей оставалось надеться, что у Эберг просто не хватит сил на последний круг.

К сожалению для украинки, Ханна сегодня была неудержима, привезя Журавок на финише 21 секунду и впервые став чемпионкой Европы. Исправила впечатления от провала Себастьяна Самуэльсонна. Кривко взяла бронзу, но, думается, президент Белоруссии остался доволен.

Внушающий страх соперницам состав сборной России в итоге развил у них разве что чувство юмора. Разве что к Сливко вопросов быть не может. До цветов она добралась и могла быть еще выше. Но перспективы у нее слабенькие, с ходом ситуация не улучшается. А остальные показали «полную боевую готовность» к Эстерсунду.

Ладно там ход, но вот стрельба сегодня — вишенка на торте. Миронова допустила шесть промахов (14-е место), Юрлова-Перхт и Гербулова по пять (21-е и 26-е), Павлова — шесть (33-е), а Старых не попала девять раз из десяти (54-е). Мазали не только наши. Но когда выше россиянок в итоговом протоколе китаянки, болгарки и эстонки, у вас остаются вопросы.

С такими результатами даже страшно представить, как сборная России выступит в Эстерсунде. Пока же просто хочется не смотреть чемпионат Европы. Лыжники на стартующем ЧМ такого безволия не продемонстрируют.

Чемпионат Европы по биатлону. Раубичи, Белоруссия

Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км.

1. Ханна Эберг (Швеция) — 48.13,1 (0+1+1+1)

2. Юлия Журавок (Украина) — +32,3 (0+1+0+0)

3. Ирина Кривко (Беларусь) — +41,5 (0+0+1+1)

…

6. Виктория Сливко (Россия) — +2.04,9 (0+1+1+1)

14. Светлана Миронова (Россия) — +3.33,2 (0+1+3+2)

21. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +4.14,5 (0+3+0+2)

26. Наталья Гербулова (Россия) — +4.16,4 (1+3+0+1)

33. Евгения Павлова (Россия) — +5.21,2 (1+3+1+1)

54. Ирина Старых (Россия) — +7.21,5 (3+2+2+2).