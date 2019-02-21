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11:23 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Александр Тихонов: Многие в России потешаются над методами Лукашенко публично распекать руководителей в Беларуси

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в своем блоге оценил президента Беларуси.

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Источник: Tribuna.com Беларусь

«Я знаю, многие в России потешаются над методами Александра Лукашенко публично распекать и снимать ответственных руководителей в Беларуси. А я скажу, что в постсоветском пространстве только так и можно — у всего мира на виду — чтобы не пытался потом горе-руководитель делать вид будто все у него под контролем и «наверху он авторитетом пользуется».

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Что — плохо Беларуси от таких методов руководства? Приезжайте и сами оцените положение дел в экономике и социальной структуре страны! Лично я — в полнейшем восторге. А от того как обстоят дела в спортивном хозяйстве богатейшего российского региона — в полном унынии. Кризисный управляющий югорскому спорту нужен, с хорошей и не вороватой командой — притом не только биатлону или лыжам, а и другим видам спорта в Югре (я ведь еще далеко не все рассказываю — о чем знаю и документы видел).

И если сейчас все эти авгиевы конюшни не вычистить (а кто лоббирует и прикрывает жульничество и очковтирательство нынешних спортивных управленцев ХМАО — мне тоже хорошо известно), то от всего югорского спорта скоро останутся одни воспоминания. А центр восточноевропейского биатлона перемещается тем временем в Минск — и по праву. Счастливо оставаться, господа ханты-мансийские начальники! — сказал Тихонов.

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