Российские биатлонисты Павлова и Малышко выиграли одиночную смешанную эстафету на ЧЕ

Павлова и Малышко преодолели дистанцию за 36 минут 30 секунд. Второе место заняли шведы Йеспер Нелин и Анна Магнуссон (отставание 20,6 секунды), третьими к финишу пришли французы Аристид Бегу и Лу Жанмонно (+29,0).

Медаль Павловой и Малышко стала первой для сборной России на чемпионате в Минске. Позднее в четверг состоится эстафета среди смешанных команд, где сборную России представят Виктория Сливко, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Максим Цветков.