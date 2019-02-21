Малышко: Трасса в «Раубичах» хорошо подготовлена к ЧЕ по биатлону

«Трасса в “Раубичах” на твердую пятерку. Она очень широкая и ровная, имеет хороший рельеф. Сегодня бежать по ней было просто идеально. Последний огневой рубеж выдался нервным. Дул сильный ветер, я выбрал более хладнокровную стрельбу, и эта тактика себя оправдала», — рассказал Дмитрий Малышко. Он выразил надежду на то, что российская команда отметится хорошим выступлением на континентальном форуме.