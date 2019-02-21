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18:19 (мск), источник: БЕЛТА

Малышко: Трасса в «Раубичах» хорошо подготовлена к ЧЕ по биатлону

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трасса в «Раубичах» хорошо подготовлена к чемпионату Европы по биатлону. Об этом сегодня российский спортсмен, победитель в одиночной смешанной эстафете Дмитрий Малышко рассказал журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

«Трасса в “Раубичах” на твердую пятерку. Она очень широкая и ровная, имеет хороший рельеф. Сегодня бежать по ней было просто идеально. Последний огневой рубеж выдался нервным. Дул сильный ветер, я выбрал более хладнокровную стрельбу, и эта тактика себя оправдала», — рассказал Дмитрий Малышко. Он выразил надежду на то, что российская команда отметится хорошим выступлением на континентальном форуме.

Российские биатлонисты Евгения Павлова и Дмитрий Малышко завоевали сегодня золотую награду в сингл-миксте. Серебро у команды Швеции — Анны Магнуссон и Йеспера Нелина, бронзу выиграли французы Лу Жанмонно и Аристид Бегю.

Белорусы заняли 10-е место.

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