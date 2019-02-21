Олимпийский чемпион по биатлону заскучал по Шипулину

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

«Антон, этот сезон без тебя не такой, как прежде. Я бы хотел, чтобы ты вернулся, не хватает твоего позитива, твоих сильных ног. Мы могли бы еще посражаться. Буду рад тебя видеть снова, возвращайся», — заявил Бе.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Тарьей Бе — олимпийский чемпион 2010 года в эстафете, восьмикратный чемпион мира, старший брат лидера личного зачета нынешнего сезона Кубка мира Йоханнеса Бе.

В январе этого года сообщалось, что завершивший карьеру Шипулин намерен стать депутатом Госдумы от «Единой России». Спортсмен примет участие в праймериз, которые пройдут в мае 2019-го.