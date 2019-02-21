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20:54 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы заняли 3-е место в смешанной эстафете на ЧЕ в «Раубичах», золото завоевала сборная Швеции

Белорусские биатлонисты отлично начали сегодняшнюю гонку. Тон задала Динара Алимбекова, которая захватила лидерство и первой передала эстафету Анне Соле, заменившей ИринуКривко.

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Источник: РИА "Новости"

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй соревновательный день открытого чемпионата Европы по биатлону в «Раубичах» завершился смешанной эстафетной гонкой, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионом стала команда Швеции, на второй позиции биатлонисты Германии, третье место у команды Беларуси, за которую выступали Динара Алимбекова, Анна Сола, Роман Елётнов и Сергей Бочарников.

Белорусские биатлонисты отлично начали сегодняшнюю гонку. Тон задала Динара Алимбекова, которая захватила лидерство и первой передала эстафету Анне Соле, заменившей Ирину Кривко. Почин девушек поддержал Роман Елётнов, отправивший на заключительный круг Сергея Бочарникова. К сожалению, он не смог точно отстреляться на втором огневом рубеже, допустив два промаха, и в итоге пропустил вперед шведов и немцев.

Шведская команда прошла дистанцию за 1 час 05 мин. 16,0 сек. (0+8), Германия отстала на 17,1 сек. (0+6), белорусские спортсмены уступили победителям 29,8 сек. (0+6).

Это вторая бронза белорусов на домашнем континентальном первенстве. Первую завоевала Ирина Кривко в индивидуальной гонке на 15 км.

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