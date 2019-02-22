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13:45 (мск), источник: ТАСС

Драчев: Чемпионат Европы по биатлону важен для рейтинга российских спортсменов

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Результаты российских спортсменов на чемпионате Европы, который проходит в Минске, важны для повышения рейтинга и ставок биатлонистов. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня исправляем ошибки, смотрим, что получилось: мы же все это записываем, смотрим видео, разбираем каждый круг, где можно добавить, скинуть еще несколько секунд, — сказал Драчев. — Думаю, что команда завтра [в спринтерских гонках] покажет результат. Этот старт важен для нас: для рейтинга, для ставок спортсменов, отсюда очень радовались вчера победе Павловой и Малышко».

В четверг российские биатлонисты Евгения Павлова и Дмитрий Малышко заняли первое место в одиночной смешанной эстафете (супермикст), в смешанной эстафете сборная России заняла четвертое место.

«Вчера прошли достаточно интересные гонки — с небольшими ошибками, сейчас их будем исправлять, но замечательно, что выиграли супермикст. По смешанной эстафете есть несколько моментов, Сливко, например, у нас так никогда не стреляла, заволновалась, видимо, давно не бегала таких эстафет. Мы специально поставили Миронову, чтобы она набиралась эстафетного опыта: понимаем, что ходом все хорошо, а вот в стрельбе надо прибавлять, и лучше всего на таких ответственных соревнованиях, поскольку на следующих стартах ей будет уже легче. А ребята справились хорошо, единственное — не попали с лыжами: были видно, что Цветков не мог бороться, потому что такой возможности не дал ему инвентарь», — отметил президент СБР.

«Стреляли ребята хорошо, практически идеально, но, к сожалению, заняли только четвертое место — ничего, будем дальше идти, работать и готовиться к чемпионату мира. Но я бы не сказал, что только лыжи стали причиной непопадания в тройку призеров, в том числе почему-то неожиданно возникло волнение у Сливко, но это поправимо — она один из лучших стрелков, мы рассчитываем на ее хорошую, качественную стрельбу. В Старых мы уверены, после такой не очень удачной стрельбы (9 промахов в индивидуальной гонке — прим. ТАСС) мы дали ей возможность отдохнуть, набраться сил перед спринтом и гонкой преследования. В следующих гонках побегут все — по шесть человек плюс добавляется Логинов как чемпион Европы», — добавил Драчев.

23 февраля на чемпионате Европы пройдут мужская и женская спринтерские гонки. Турнир завершится 24 февраля гонками преследования.

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