Объявлен состав сборной России по биатлону на чемпионат мира в Швеции
МИНСК, 22 фев — РИА Новости, Василий
МИНСК, 22 фев — РИА Новости, Василий
Чемпионат мира пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.
«Состав практически есть. На чемпионате Европы (в Минске) нет (Евгения) Гараничева и (Александра) Поварницына, которые будут на сборе в
«Бабиков с чемпионата Европы отправляет в Отепя на этак Кубка IBU. Показывает хороший результат, будем рассматривать. Сбор начнем вот озвученной шестеркой. Если Бабиков будет в хорошем состоянии, то подключаем его. В принципе, весь круг кандидатов у нас задействован. Будет этап Кубка IBU и Универсиада, откуда мы сможем
Хованцев рассказал, кто поедет в Красноярск. «На Универсиаду у нас едет (Никита) Поршнев, будет там (Эдуард) Латыпов. Если будет необходимость, то можно взять оттуда, — заметил специалист. — Из молодых в Отепя у нас будут стартовать (Карим) Халили, (Игорь) Малиновский и (Ильназ) Мухаметзянов. Посмотрим. Также посмотрим, как пробежит (Семен) Сучилов в спринте и пасьюте».
Среди женщин в состав сборной войдут Екатерина
«В спринте Миронова