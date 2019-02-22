Объявлен состав сборной России по биатлону на чемпионат мира в Швеции

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.

«Состав практически есть. На чемпионате Европы (в Минске) нет (Евгения) Гараничева и (Александра) Поварницына, которые будут на сборе в Санкт-Петербурге. У Гараничева были хорошие результаты по сезону. По Поварницыну… Мы говорили, что будем определять состав по американским этапам и чемпионату Европы. В общем, состав — (Александр) Логинов, Гараничев, (Матвей) Елисеев, (Дмитрий) Малышко, Поварницын. Это пять. И скорее всего Максим Цветков и Антон Бабиков», — сказал Хованцев.

«Бабиков с чемпионата Европы отправляет в Отепя на этак Кубка IBU. Показывает хороший результат, будем рассматривать. Сбор начнем вот озвученной шестеркой. Если Бабиков будет в хорошем состоянии, то подключаем его. В принципе, весь круг кандидатов у нас задействован. Будет этап Кубка IBU и Универсиада, откуда мы сможем кого-то взять, если будет такая необходимость», — продолжил собеседник агентства.

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Хованцев рассказал, кто поедет в Красноярск. «На Универсиаду у нас едет (Никита) Поршнев, будет там (Эдуард) Латыпов. Если будет необходимость, то можно взять оттуда, — заметил специалист. — Из молодых в Отепя у нас будут стартовать (Карим) Халили, (Игорь) Малиновский и (Ильназ) Мухаметзянов. Посмотрим. Также посмотрим, как пробежит (Семен) Сучилов в спринте и пасьюте».

Среди женщин в состав сборной войдут Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Евгения Павлова, Светлана Миронова и Маргарита Васильева. «Среди девочек будем выбирать, кто побежит индивидуальную гонку, а кто — спринт. Скорее всего, Миронова будет рассматриваться только на спринт и, возможно, эстафету. Остальные — пока не знаю. В “индивидуалке” могут и Старых, и Павлова, и Юрлова, и (Виктория) Сливко», — сказал Хованцев.