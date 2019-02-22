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13:51 (мск), источник: Р-Спорт

Ирина Старых продолжит выступать на чемпионате Европы в Минске

МИНСК, 22 фев — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российская биатлонистка Ирина Старых не испытывает проблем со здоровьем и продолжит выступление на чемпионате Европы в Минске, заявил РИА Новости главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев.

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Источник: РИА "Новости"

Старых была заявлена для участия в смешанной эстафете на чемпионате Европы, которая прошла в четверг. Но ее в итоге заменила Светлана Миронова. После гонки Хованцев рассказал, что у Старых были проблемы со спиной после индивидуальной гонки.

«Со Старых все нормально, будет выступать», — сказал Хованцев.

В субботу по программе чемпионата Европы в Белоруссии пройдут спринтерские гонки.

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