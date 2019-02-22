Ирина Старых продолжит выступать на чемпионате Европы в Минске
МИНСК, 22 фев — РИА Новости, Василий
МИНСК, 22 фев — РИА Новости, Василий
Старых была заявлена для участия в смешанной эстафете на чемпионате Европы, которая прошла в четверг. Но ее в итоге заменила Светлана Миронова. После гонки Хованцев рассказал, что у Старых были проблемы со спиной после индивидуальной гонки.
«Со Старых все нормально, будет выступать», — сказал Хованцев.
В субботу по программе чемпионата Европы в Белоруссии пройдут спринтерские гонки.