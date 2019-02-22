Старых из-за болей в спине раньше времени завершила тренировку на ЧЕ
МИНСК, 22 фев — РИА Новости, Василий
МИНСК, 22 фев — РИА Новости, Василий
Старых была заявлена для участия в смешанной эстафете на чемпионате Европы, которая прошла в четверг. Но ее в итоге заменила Светлана Миронова.
После гонки главный тренер сборной Анатолий Хованцев рассказал, что у Старых были проблемы со спиной после индивидуальной гонки. В пятницу он заявил РИА Новости, что с биатлонисткой все в порядке и она продолжит выступление на чемпионате Европы.
«Ирина раньше времени закончила тренировку. Есть боли в спине, будем дальше разбираться, как действовать, — сказал Норицын. — У нее это не в первый раз. На протяжении спортивной карьеры у нее уже были такие случаи. Будем с доктором принимать решение».
В пятницу по программе чемпионата Европы выходной и проходят официальные тренировки.