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14:43 (мск), источник: Р-Спорт

Старых из-за болей в спине раньше времени завершила тренировку на ЧЕ

МИНСК, 22 фев — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российская биатлонистка Ирина Старых из-за болей в спине раньше времени завершила официальную тренировку на чемпионате Европы в Минске, заявил РИА Новости старший тренер женской национальной команды России Виталий Норицын.

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Источник: РИА "Новости"

Старых была заявлена для участия в смешанной эстафете на чемпионате Европы, которая прошла в четверг. Но ее в итоге заменила Светлана Миронова.

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После гонки главный тренер сборной Анатолий Хованцев рассказал, что у Старых были проблемы со спиной после индивидуальной гонки. В пятницу он заявил РИА Новости, что с биатлонисткой все в порядке и она продолжит выступление на чемпионате Европы.

«Ирина раньше времени закончила тренировку. Есть боли в спине, будем дальше разбираться, как действовать, — сказал Норицын. — У нее это не в первый раз. На протяжении спортивной карьеры у нее уже были такие случаи. Будем с доктором принимать решение».

В пятницу по программе чемпионата Европы выходной и проходят официальные тренировки.

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