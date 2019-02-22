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16:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Морозова не выступит на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах

Российская биатлонистка Анастасия Морозова не выступит на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь).

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Об этом сообщил старший тренер женской сборной России Виталий Норицын в интервью Rusbiathlon.

По словам тренера, Морозова заболела за три дня до вылета в Северную Америку, у неё была высокая температура. Спортсменка неделю лечилась, а сейчас восстанавливается и готовится в Тюмени.

Тренерский штаб планирует, что Анастасия выступит на седьмом этапе Кубка IBU, который стартует 1 марта в Отепя (Эстония).

Ранее стало известно, что участие в чемпионате Европы не примет Александр Логинов, занимающий второе место в общем зачёте Кубка мира.

23 февраля в Раубичах пройдут спринтерские гонки, 24-го — гонки преследования.

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