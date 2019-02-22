Морозова не выступит на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах

Об этом сообщил старший тренер женской сборной России Виталий Норицын в интервью Rusbiathlon.

По словам тренера, Морозова заболела за три дня до вылета в Северную Америку, у неё была высокая температура. Спортсменка неделю лечилась, а сейчас восстанавливается и готовится в Тюмени.

Тренерский штаб планирует, что Анастасия выступит на седьмом этапе Кубка IBU, который стартует 1 марта в Отепя (Эстония).

Ранее стало известно, что участие в чемпионате Европы не примет Александр Логинов, занимающий второе место в общем зачёте Кубка мира.