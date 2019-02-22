Текущие события
Биатлон. Биатлон
8.02
Кэнмор (Канада)
Эстафета (М)
Биатлон. Биатлон
9.02
Кэнмор (Канада)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
14.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
15.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
17.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
18.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Смешанная эстафета (См)
Все события
Фоторепортажи
10Новая Загитова: 13-летняя чемпионка из США
10Лучшие кадры первых матчей плей-офф ЛЧ
16:30 (мск), источник: ТАСС

Биатлонистка Старых может пропустить спринт на ЧЕ из-за проблем со спиной

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Российская биатлонистка Ирина Старых может досрочно завершить выступление на чемпионате Европе из-за болей в спине. Об этом ТАСС сообщил старший тренер женской сборной Виталий Норицын.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Будут стартовать все, только пока непонятно выйдет или нет Ирина Старых на старт, будем разбираться с ее спиной, — сказал Норицын. — На протяжении всей спортивной карьеры у нее были проблемы со спиной, сейчас они появились снова. Во время индивидуальной гонки небольшое защемление было, и сейчас будем разбираться, как дальше быть. А все остальные готовы биться и показывать хороший результат».

«Логинов точно не будет стартовать завтра», — добавил Норицын.

23 февраля на чемпионате Европы пройдут мужская и женская спринтерские гонки. Турнир завершится 24 февраля гонками преследования.

Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
Медведева и с падением победила Туктамышеву. Сезон спасен?
Занял 191-е место в списке Forbes. Важное о новом президенте РФС
Белорусские футболисты больше не считаются легионерами в РПЛ
Стали известны пары соперников в 1/8 финала Лиги Европы
Объявлен состав сборной России по биатлону на ЧМ в Швеции
Виктория Лопырева: лицо российского футбола (фото)
СМИ: Модрич решил продлить контракт с мадридским «Реалом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь