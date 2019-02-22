Биатлонистка Старых может пропустить спринт на ЧЕ из-за проблем со спиной
МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Российская биатлонистка Ирина Старых может досрочно завершить выступление на чемпионате Европе
МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Российская биатлонистка Ирина Старых может досрочно завершить выступление на чемпионате Европе
«Будут стартовать все, только пока непонятно выйдет или нет Ирина Старых на старт, будем разбираться с ее спиной, — сказал Норицын. — На протяжении всей спортивной карьеры у нее были проблемы со спиной, сейчас они появились снова. Во время индивидуальной гонки небольшое защемление было, и сейчас будем разбираться, как дальше быть. А все остальные готовы биться и показывать хороший результат».
«Логинов точно не будет стартовать завтра», — добавил Норицын.
23 февраля на чемпионате Европы пройдут мужская и женская спринтерские гонки. Турнир завершится 24 февраля гонками преследования.