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11:04 (мск), источник: Р-Спорт

Пихлер: Главой СБР должен был стать Майгуров, а не Драчев

МИНСК, 23 фев — РИА Новости, Василий Конов-мл. Назначение Владимира Драчева главной Союза биатлонистов России (СБР) было неправильным решением, этот пост должен был занять Виктор Майгуров, заявил бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер.

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В мае 2018 года Драчев был избран главой СБР. Майгуров, также претендовавший на эту должность, входит в правление организации. Пихлер тренировал российских биатлонисток с 2011 по 2014 год. Сейчас немец работает со сборной Швеции.

«На мой взгляд, выбор нового главы СБР был плохим решением. Да, это демократия. Лучше было назначить Виктора Майгурова. Он — лидер, у него лучше отношения с Михаилом Прохоровым. Знаю, что Прохоров сделал суперработу, — сказал Пихлер. — Уверен в одном — российская система нуждается в больших деньгах. Нужен инвестор. Это большая организация. Ей нужна огромная поддержка, сильный лидер и деньги».

«Майгуров был бы лучшим выбором. Он международный игрок и в хорошем контакте со всеми. Он особенно нужен сейчас, когда российский биатлон находится в очень сложной ситуации. Вам нужен такой игрок. Майгуров говорит на немецком и английском, за ним стоит Прохоров. Мне кажется, что это супертандем — Майгуров и Прохоров. У одного есть деньги, второй знает, как ими правильно распорядиться», — продолжил экс-тренер сборной России.

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