Пихлер: Главой СБР должен был стать Майгуров, а не Драчев

В мае 2018 года Драчев был избран главой СБР. Майгуров, также претендовавший на эту должность, входит в правление организации. Пихлер тренировал российских биатлонисток с 2011 по 2014 год. Сейчас немец работает со сборной Швеции.

«На мой взгляд, выбор нового главы СБР был плохим решением. Да, это демократия. Лучше было назначить Виктора Майгурова. Он — лидер, у него лучше отношения с Михаилом Прохоровым. Знаю, что Прохоров сделал суперработу, — сказал Пихлер. — Уверен в одном — российская система нуждается в больших деньгах. Нужен инвестор. Это большая организация. Ей нужна огромная поддержка, сильный лидер и деньги».