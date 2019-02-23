Логинов не сможет выступить на чемпионате Европы по биатлону из-за ошибки СБР

«Некомпетентность некоторых руководителей СБР просто зашкаливает. Ещё три дня назад я предупреждал президента СБР Владимира Драчёва о том, что нельзя заявить Сашу сверх квоты нашей страны. Да, он является действующим чемпионом Европы, но только в пасьюте. А для того, чтобы стартовать в гонке преследования, как вы понимаете, нужно сначала выступить в спринте.