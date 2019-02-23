Текущие события
Биатлон. Биатлон
8.02
Кэнмор (Канада)
Эстафета (М)
Биатлон. Биатлон
9.02
Кэнмор (Канада)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
14.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
15.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
17.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
18.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Смешанная эстафета (См)
Все события
Фоторепортажи
15«Зенит» и «Краснодар» вышли в 1/8 финала Лиги Европы
8Медведева одержала победу на Кубке России
12:44 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Малышко завоевал бронзу в спринте на чемпионате Европы по биатлону

ТАСС, 23 февраля. Россиянин Дмитрий Малышко занял третье место в спринте на дистанции 10 км на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Минске.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Первое место занял норвежец Тарьей Бё, он преодолел дистанцию за 21 минуту 40,1 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Малышко уступил победителю 35,2 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал швед Йеспер Нелин, также не допустивший ни одного промаха (+10,6).

Соревнования в субботу продолжатся спринтерской гонкой среди женщин. Чемпионат завершится 24 февраля.

Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
Завершился регулярный чемпионат КХЛ
Браво, Медведева и Туктамышева. И кого теперь отправлять на ЧМ?
У Малышко — бронза. Но у сборной России все очень плохо
Клуб НХЛ нашел замену русской звезде. Главная бомба зимы
Азмун — попадание в «десятку». Агенты оценивают трансферы РПЛ
У «Барселоны» проблемы с нападением. В Севилье они проявятся
Логинов не выступит на чемпионате Европы из-за ошибки СБР
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь