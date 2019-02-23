Россиянин Малышко завоевал бронзу в спринте на чемпионате Европы по биатлону
ТАСС, 23 февраля. Россиянин Дмитрий Малышко занял третье место в спринте на дистанции 10 км на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Минске.
ТАСС, 23 февраля. Россиянин Дмитрий Малышко занял третье место в спринте на дистанции 10 км на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Минске.
Первое место занял норвежец Тарьей Бё, он преодолел дистанцию за 21 минуту 40,1 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Малышко уступил победителю 35,2 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал швед Йеспер Нелин, также не допустивший ни одного промаха (+10,6).
Соревнования в субботу продолжатся спринтерской гонкой среди женщин. Чемпионат завершится 24 февраля.