Россиянин Малышко завоевал бронзу в спринте на чемпионате Европы по биатлону

Первое место занял норвежец Тарьей Бё, он преодолел дистанцию за 21 минуту 40,1 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Малышко уступил победителю 35,2 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал швед Йеспер Нелин, также не допустивший ни одного промаха (+10,6).