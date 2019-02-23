У Малышко — бронза. Но у сборной России все очень плохо

Источник: Спорт-Экспресс

Открытый чемпионат Европы

Мужчины. Спринт 10 км

1. Тарьей Бе (Норвегия) — 21.40,1 (1 шт. круг)

2. Йеспер Нелин (Швеция) — отставание (10,6)

3. Дмитрий Малышко (Россия) — 35,2 (0)

4. Аристид Бегю (Франция) — 35,6 (0)

5. Сергей Бочарников (Белоруссия) — 44,0 (1)

6. Владимир Илиев (Болгария) — 45,4 (0)

…11. Матвей Елисеев (Россия) — 53,9 (2)

…17. Антон Бабиков (Россия) — 59,9 (0)

…37. Максим Цветков (Россия) — 1.32,0 (0)

…39. Никита Поршнев (Россия) — 1.34,2 (1)

…60. Семен Сучилов (Россия) — 2.07,3 (3).

Логинов не побежал

Александр Логинов должен был стать главной звездой чемпионата Европы. Да, в этом сезоне из-за наличия в календаре двух этапов Кубка мира в Северной Америке в Минске собрался неплохой состав — многие сильные биатлонисты не поехали в Канаду и США и, чтобы не выпадать из соревновательного графика, решили выступить в Белоруссии. Тарьей Бе, Ондржей Моравец, Себастьян Самуэльссон — серьезные ребята с серьезными титулами. Но Логинов, занимающий второе место в общем зачете Кубка мира, выделяется даже на их фоне.

Ожидалось, что он побежит связку спринт-пасьют, но накануне стало известно, что Александр все же не будет выступать на чемпионате Европы, хоть и приехал в Минск.

«Логинов будет отдыхать и восстанавливаться, поэтому не выступит на чемпионате Европы. Он находится в нормальном, хорошем состоянии», — сказал ТАСС главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

Решение логично и понятное. Никто из ведущих биатлонистов, кто выступал на Кубке мира в Северной Америке, и не собирался ехать в Белоруссию. Зачем туда нужно было заявлять Логинова — большой вопрос. В принципе, он мог сразу из США поехать домой, а не делать еще остановку на несколько дней в Минске. Кто знает, может быть этих нескольких дней нормального отдыха и восстановления и не хватит Логинову для хорошего выступления на чемпионате мира. Все же странности из нашего биатлона никуда не деваются, несмотря на смену власти и вроде бы начавшуюся новую жизнь.

Медаль Малышко

Без Логинова лучшим из россиян стал Дмитрий Малышко. Он стартовал первым из россиян — под 10-м номером, чисто прошел оба огневых рубежа и в итоге стал третьим. Превзойти его мог француз Аристид Бегю, но на финише уступил Малышко всего 0,4 секунды. При этом после второй стрельбы Бегю был впереди на семь секунд, но финишный отрезок лучше прошел россиян.

Но эта бронза — едва ли не единственное, чему можно порадоваться по итогам спринта. Потому что в целом глядя на цифры в финишных протоколах, хочется хвататься за голову. Речь прежде всего о физическом состоянии российских биатлонистов. В двадцатку лучших по скорости попал только Матвей Елисеев — у него пятый результат, на 31 секунду хуже, чем у Бе. Подвела стрельба, которую он никак не может стабилизировать на протяжении всего сезона.

А дальше все совсем грустно. Малышко — 21-й (+48,5), Семен Сучилов — 32-й (+51,8), Антон Бабиков — 52-й (+1.19,6), Никита Поршнев — 55-й (+1.22,8), Максим Цветков — 71 (+1.38,8). И это — на чемпионате Европы, где по большей части выступают спортсмены второго эшелона и нет основных составов сборных Норвегии, Франции, Германии, Австрии. А ведь тех же Бабикова и Цветкова собираются, судя по словам Хованцева, везти на чемпионат мира. Зачем?

Снова верим в чудо?

Можно, конечно, сказать, что ребята проводили двухнедельный сбор, еще не отошли от нагрузок и к чемпионату мира разбегутся и прибавят. Вполне может быть. Но, как показывает практика и многолетние наблюдения, такого обычно никогда не случается. Почему чудо должно случиться на этот раз?

А потом, перед глазами пример Бе. Он, как и россияне, тоже не ездил в Северную Америку, тренировался в Европе, и тоже приехал в Минск простартоваться. То есть вводные примерно те же. Но какая же разница на выходе.

— Думаю, это моя лучшая гонка в этом году, — сказал Бе во флеш-интервью в эфире «Матч ТВ». — Правильным решением было пропустить этапы в Канаде и США, чтобы больше тренироваться. Не рано ли быть в такой форме? Я рассчитываю быть еще сильнее.