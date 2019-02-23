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15:53 (мск), источник: Р-Спорт

Юрлова-Перхт завоевала серебро в спринте на чемпионате Европы

МИНСК, 23 фев — РИА Новости. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заняла второе место в спринте на 7,5 километра на чемпионате Европы, который проходит в белорусском центре олимпийской подготовки «Раубичи» под Минском.

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Источник: Р-Спорт

Победительницей стала шведка Мона Брорссон — 19 минут 37,4 секунды (0 промахов). Юрлова-Перхт проиграла ей 37,5 секунды (1 промах). Третье место заняла шведка Ханна Эберг (+45,6 секунды; 2 промаха), четвертое — россиянка Светлана Миронова (+46,1; 1).

Россиянка Евгения Павлова стала 18-й (+1.35,0; 1), Виктория Сливко — 38-й (+2.19,9; 3), Наталья Гербулова — 45-й (+2.28,6; 4).

Россиянка Ирина Старых в гонке не стартовала. В пятницу старший тренер женской национальной команды России Виталий Норицын заявил РИА Новости, что Старых из-за болей в спине раньше времени завершила официальную тренировку.

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