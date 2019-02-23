Юрлова-Перхт завоевала серебро в спринте на чемпионате Европы
МИНСК, 23 фев — РИА Новости. Российская биатлонистка Екатерина
МИНСК, 23 фев — РИА Новости. Российская биатлонистка Екатерина
Победительницей стала шведка Мона Брорссон — 19 минут 37,4 секунды (0 промахов).
Россиянка Евгения Павлова стала 18-й (+1.35,0; 1), Виктория Сливко — 38-й (+2.19,9; 3), Наталья Гербулова — 45-й (+2.28,6; 4).
Россиянка Ирина Старых в гонке не стартовала. В пятницу старший тренер женской национальной команды России Виталий Норицын заявил РИА Новости, что Старых