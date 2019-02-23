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15:54 (мск), источник: Р-Спорт

Павлова: Я не Дальмайер, которая после болезни выигрывает этап КМ

МИНСК, 23 фев — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российская биатлонистка Евгения Павлова заявила, что гонки на чемпионате Европы даются ей тяжело после болезни, и не надо сравнивать ее с немкой Лаурой Дальмайер.

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Источник: Р-Спорт

Чемпионат Европы в Белоруссии для Павловой является первым стартом после болезни, из-за которой спортсменка пропустила месяц. В субботу по программе европейского первенства прошли спринты.

«Мне пока достаточно тяжело. Это третий старт за месяц. Мне пока тяжеловато, потихонечку начинаем. Не может быть такого, что я месяц вкатывалась и выиграла. Я не могу, как Дальмайер — болеть, а потом выиграть этап Кубка мира. Тренер Виталий Норицын говорит, что все будет хорошо. Когда? Я тоже этого жду. Надеюсь, все будет хорошо. Время еще есть, будем тренироваться. Думаю, я еще успею набрать определенную форму к чемпионату мира», — сказала Павлова журналистам.

Павлова в четверг вместе с Дмитрием Малышко выиграла сингл-микст. «Мне больше подходят короткие дистанции. Была суетная гонка, больше акцент на стрельбу. Плюс основные сильные составы не бежали. Я не знаю, как оценивать свое состояние. Но надеюсь, что все будет хорошо», — заметила биатлонистка.

В субботу свой День рождения отмечает Екатерина Юрлова-Перхт, в пятницу — Светлана Миронова. «Мы собираемся командой и поздравляем. Вот сегодня будем поздравлять мужскую команду. День рождения у сервисмена и Кати. Вчера был День рождения у Светы, тоже всей командой поздравляли, кушали тортики», — добавила Павлова.

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