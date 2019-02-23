Павлова: Я не Дальмайер, которая после болезни выигрывает этап КМ

«Мне пока достаточно тяжело. Это третий старт за месяц. Мне пока тяжеловато, потихонечку начинаем. Не может быть такого, что я месяц вкатывалась и выиграла. Я не могу, как Дальмайер — болеть, а потом выиграть этап Кубка мира. Тренер Виталий Норицын говорит, что все будет хорошо. Когда? Я тоже этого жду. Надеюсь, все будет хорошо. Время еще есть, будем тренироваться. Думаю, я еще успею набрать определенную форму к чемпионату мира», — сказала Павлова журналистам.