Павлова: Я не Дальмайер, которая после болезни выигрывает этап КМ
МИНСК, 23 фев — РИА Новости, Василий
МИНСК, 23 фев — РИА Новости, Василий
Чемпионат Европы в Белоруссии для Павловой является первым стартом после болезни,
«Мне пока достаточно тяжело. Это третий старт за месяц. Мне пока тяжеловато, потихонечку начинаем. Не может быть такого, что я месяц вкатывалась и выиграла. Я не могу, как Дальмайер — болеть, а потом выиграть этап Кубка мира. Тренер Виталий Норицын говорит, что все будет хорошо. Когда? Я тоже этого жду. Надеюсь, все будет хорошо. Время еще есть, будем тренироваться. Думаю, я еще успею набрать определенную форму к чемпионату мира», — сказала Павлова журналистам.
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