Скандал с Логиновым затмил медаль Юрловой. Русский биатлон снова шокирует
Опять случилась некрасивая история.
Опять случилась некрасивая история.
Екатерина
Открытый чемпионат Европы
Женщины. Спринт. 7,5 км
1. Мона Брорссон (Швеция) — 19.37,4 (0 шт. кругов)
2. Екатерина
3. Ханна Эберг (Швеция) — 45,6 (2)
4. Светлана Миронова (Россия) — 46,1 (1)
5. Каролин Кноттен (Норвегия) — 48,4 (0)
6. Фабьенна Хартвегер (Австрия) — 1.06,6 (0)…
…18. Евгения Павлова (Россия) — 1.35,0 (1)…
…38. Виктория Сливко (Россия) — 2.19,9 (3)…
…45. Наталья Гербулова (Россия) — 2.28,6 (4).
Председатель тренерского совета СБР Максим Кугаевский рассказал дикую историю. Якобы Логинов не выступил на чемпионате Европы
«Некомпетентность некоторых руководителей СБР просто зашкаливает. Еще три дня назад я предупреждал президента СБР России Владимира Драчева о том, что нельзя заявить Сашу сверх квоты нашей страны. Да, он является действующим чемпионом Европы, но только в пасьюте. А для того, чтобы стартовать в гонке преследования, как вы понимаете, нужно сначала выступить в спринте. В итоге наши специалисты заявляют на спринт полную квоту и сверх нее хотят поставить Логинова. Но это невозможно сделать. И Саша просто отравляется домой. А Владимир Петрович сейчас на мои звонки не отвечает. Теперь представьте состояние лидера сборной России», — сказал Кугаевский изданию «Тюменская арена».
О том, что Логинов не побежит спринт, и, следовательно, гонку преследования, стало известно в пятницу ближе к вечеру. Хотя именно ради этих гонок биатлонист прилетел в Минск после утомительных этапов Кубка мира в Северной Америке.
«Логинов будет отдыхать и восстанавливаться, поэтому не выступит на чемпионате Европы. Он находится в нормальном, хорошем состоянии», — сказал главный тренер сборной России Анатолий Хованцев ТАСС.
То, что произошла бюрократическая ошибка, «СЭ» подтвердил и личный тренер Логинова Александр Касперович.
— Это ошибка руководства СБР и главного тренера, — сказал Касперович. — Логинов никак не имел права стартовать на чемпионате. Он вчера улетел оттуда. Что он там будет делать? Есть определенный регламент тренировок, а ему нужно полноценно готовиться. Скоро стартует чемпионат мира в Швеции (в Эстерсунде, с 7 по 17 марта — Прим. «СЭ») — это основной старт. Будем целенаправленно готовиться к нему. Ничего страшного не вижу, что он пропустит ЧЕ.
— СБР не был знаком с регламентом?
— Все вопросы надо задавать руководству СБР, тренерам. Почему, зачем он приехал туда? Есть правила честной игры. Есть рейтинг стран, который допускает определенное количество спортсменов. Не все же едут полной квотой в шесть биатлонистов. Саша не имел право стартовать, он чемпион Европы в пасьюте. Даже если бы он был чемпионом в индивидуальной гонке на 20 км и в спринте, он должен был быть в составе команды, а не за ним. А уже потом заявляться на пасьют. Вот и все.
На этом фоне совершенно поблекла серебряная медаль, завоеванная в спринте Екатериной
Должно быть очень обидно Светлане Морозовой, которая осталась четвертой, проиграв еще одной представительнице Швеции Ханне Эберг всего 0,5 секунды. Правда, шведка допустила на один промах больше. И тут тоже все решил последний круг — после второй стрельбы Миронова опережала Эберг на четыре секунды.
Собственно,
Ирина Старых на старт не вышла. По словам тренерского штаба, у нее болит спина, и по этой же причине она не бежала в четверг в смешанной эстафете.