Скандал с Логиновым затмил медаль Юрловой. Русский биатлон снова шокирует

Источник: Спорт-Экспресс

Екатерина Юрлова-Перхт стала серебряным призером в спринте на чемпионате Европы по биатлону, уступив только Моне Брорссон из Швеции. Однако этот успех затмил очередной скандал с Александром Логиновым — на этот раз его подставили собственные же функционеры и тренеры.

Открытый чемпионат Европы

Женщины. Спринт. 7,5 км

1. Мона Брорссон (Швеция) — 19.37,4 (0 шт. кругов)

2. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — отставание 37,5 (1)

3. Ханна Эберг (Швеция) — 45,6 (2)

4. Светлана Миронова (Россия) — 46,1 (1)

5. Каролин Кноттен (Норвегия) — 48,4 (0)

6. Фабьенна Хартвегер (Австрия) — 1.06,6 (0)…

…18. Евгения Павлова (Россия) — 1.35,0 (1)…

…38. Виктория Сливко (Россия) — 2.19,9 (3)…

…45. Наталья Гербулова (Россия) — 2.28,6 (4).

В СБР не знают регламент?

Председатель тренерского совета СБР Максим Кугаевский рассказал дикую историю. Якобы Логинов не выступил на чемпионате Европы из-за ошибки чиновников — его хотели заявить на субботний спринт сверх положенной квоты.

«Некомпетентность некоторых руководителей СБР просто зашкаливает. Еще три дня назад я предупреждал президента СБР России Владимира Драчева о том, что нельзя заявить Сашу сверх квоты нашей страны. Да, он является действующим чемпионом Европы, но только в пасьюте. А для того, чтобы стартовать в гонке преследования, как вы понимаете, нужно сначала выступить в спринте. В итоге наши специалисты заявляют на спринт полную квоту и сверх нее хотят поставить Логинова. Но это невозможно сделать. И Саша просто отравляется домой. А Владимир Петрович сейчас на мои звонки не отвечает. Теперь представьте состояние лидера сборной России», — сказал Кугаевский изданию «Тюменская арена».

О том, что Логинов не побежит спринт, и, следовательно, гонку преследования, стало известно в пятницу ближе к вечеру. Хотя именно ради этих гонок биатлонист прилетел в Минск после утомительных этапов Кубка мира в Северной Америке.

«Логинов будет отдыхать и восстанавливаться, поэтому не выступит на чемпионате Европы. Он находится в нормальном, хорошем состоянии», — сказал главный тренер сборной России Анатолий Хованцев ТАСС.

То, что произошла бюрократическая ошибка, «СЭ» подтвердил и личный тренер Логинова Александр Касперович.

— Это ошибка руководства СБР и главного тренера, — сказал Касперович. — Логинов никак не имел права стартовать на чемпионате. Он вчера улетел оттуда. Что он там будет делать? Есть определенный регламент тренировок, а ему нужно полноценно готовиться. Скоро стартует чемпионат мира в Швеции (в Эстерсунде, с 7 по 17 марта — Прим. «СЭ») — это основной старт. Будем целенаправленно готовиться к нему. Ничего страшного не вижу, что он пропустит ЧЕ.

— СБР не был знаком с регламентом?

— Все вопросы надо задавать руководству СБР, тренерам. Почему, зачем он приехал туда? Есть правила честной игры. Есть рейтинг стран, который допускает определенное количество спортсменов. Не все же едут полной квотой в шесть биатлонистов. Саша не имел право стартовать, он чемпион Европы в пасьюте. Даже если бы он был чемпионом в индивидуальной гонке на 20 км и в спринте, он должен был быть в составе команды, а не за ним. А уже потом заявляться на пасьют. Вот и все.

Вся эта история в любом случае дурно пахнет.

Во-первых, речь идет о вопиющей некомпетентности. Во-вторых, такой вот вынос сора из избы, который позволил себе Кугаевским — очевидый признак не самой здоровой обстановки внутри СБР. Впрочем, в федерации сейчас режим экономии — нормальной пресс-службы и штата тим-менеджеров, которые должны разруливать такие ситуации, сейчас, в отличие от прежних времен нет.

Медаль Юрловой

На этом фоне совершенно поблекла серебряная медаль, завоеванная в спринте Екатериной Юрловой-Перхт. Лидер сборной России допустила один промах и 37,5 секунды уступила на финише отстрелявшей чисто Моне Брорссон из Швеции. Скандинавка здорово прошла заключительный круг, выиграв на последних 2,5 км дистанции у Юрловой почти 10 секунд.

Должно быть очень обидно Светлане Морозовой, которая осталась четвертой, проиграв еще одной представительнице Швеции Ханне Эберг всего 0,5 секунды. Правда, шведка допустила на один промах больше. И тут тоже все решил последний круг — после второй стрельбы Миронова опережала Эберг на четыре секунды.

Собственно, Юрлова-Перхт и Миронова — единственные россиянки, кто в субботу порадовал. Они и по скорости были в целом в порядке. Быстрейшей на лыжне была Брорссон, Эберг уступила ей 5,4 секунды, дальше Юрлова — 20,1, и следом Миронова — 25,7. Наталья Гербулова показала 14-ю скорость — 55,2. Вполне рабочий результат. Дальше — хуже. Виктория Сливко — 23-я. (1.02,0), Евгения Павлова — 36-я (1.18,7).