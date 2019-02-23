Белорусские биатлонисты выступят в гонках преследования на ЧЕ в «Раубичах»

Источник: РИА "Новости"

Мужской пасьют начнется в «Раубичах» в 11.00. Сергей Бочарников с отставанием в 44 секунды от норвежца Тарьея Бё уйдет на дистанцию пятым. Антон Смольский стартует 22-м, Максим Воробей — 32-м, Владимир Чепелин — 34-м, Роман Елетнов — 35-м, Никита Лобастов — 59-м.

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По итогам спринтерских гонок из женской команды на старт в числе 60 лучших спортсменок выйдут Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Ирина Кручинкина, Елена Кручинкина и Дарья Юркевич. Начало гонки в 13.00.