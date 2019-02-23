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22:13 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские биатлонисты выступят в гонках преследования на ЧЕ в «Раубичах»

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты выступят в гонках преследования 24 февраля — в заключительный день чемпионата Европы в спорткомплексе «Раубичи», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Мужской пасьют начнется в «Раубичах» в 11.00. Сергей Бочарников с отставанием в 44 секунды от норвежца Тарьея Бё уйдет на дистанцию пятым. Антон Смольский стартует 22-м, Максим Воробей — 32-м, Владимир Чепелин — 34-м, Роман Елетнов — 35-м, Никита Лобастов — 59-м.

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По итогам спринтерских гонок из женской команды на старт в числе 60 лучших спортсменок выйдут Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Ирина Кручинкина, Елена Кручинкина и Дарья Юркевич. Начало гонки в 13.00.

По итогам трех дней соревнований в активе белорусской сборной две бронзовые награды. Лидируют биатлонисты Швеции, в копилке которых три золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали.

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