СБР заявил, что пропуск Логиновым чемпионата Европы не является организационной ошибкой

Источник: РИА "Новости"

Логинов, который идет вторым в общем зачете Кубка мира, после окончания североамериканских этапов прибыл в Минск для подготовки к выступлению в чемпионате Европы. Предполагалось, что в субботу спортсмен выступит в спринте, однако накануне гонки он покинул расположение команды.

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Председатель тренерского совета СБР Максим Кугаевский заявил, что это было связано с организационным просчетом руководства, которое не внесло биатлониста в заявку на турнир.

«В информационном поле возникло недопонимание в связи с неучастием Логинова в спринтерской гонке на чемпионате Европы, — сказала Бойцов. — Его участие в турнире не планировалось изначально, однако по просьбе личного тренера Александра Касперовича было принято решение предоставить ему возможность пробежать одну-две гонки, если он будет готов выйти на старт».

«Вчера, после тренировки, спортсмен по согласованию с главным тренером сборной России Анатолием Хованцевым принял решение не стартовать в спринте, о чем уведомил своего личного тренера. Логинов был включен в расширенную заявку на турнир и мог выйти на старт вместо Никиты Поршнева», — добавил собеседник агентства.