Логинову не дали выступить на ЧЕ из-за ошибки СБР? Все намного сложнее
А может и Гараничев не забывал время старта? Странные вещи в сборной России легко объяснить теорией заговора. И да — в неё хочется верить.
А может и Гараничев не забывал время старта? Странные вещи в сборной России легко объяснить теорией заговора. И да — в неё хочется верить.
С лидерами сборной России по биатлону в последние недели случились удивительные события.
Евгений Гараничев опоздал на старт гонки Кубка мира, где у него были реальные шансы на высокий результат. Александра Логинова не могут заявить на чемпионат Европы просто потому, что в Союзе биатлонистов России не знают элементарных правил проведения соревнований. Об этом с надрывом в голосе кричал в пустоту тренер сборной России Максим Кугаевский.
Спустя чуть ли не сутки появляется официальное заявление
Но и это ещё не конец истории. Чуть позже президент СБР Драчёв
Ну и какого, собственно говоря, лешего происходит?
Вы, конечно, думаете, что руководители нашего биатлона в очередной раз выставили себя дураками? А может и нет. Вполне возможно, что Логинова и Гараничева просто спасают от лишних стартов перед главным соревнованием года — чемпионатом мира в Эстерсунде.
Спасают, как могут.
Не приходила ли вам тоже в голову такая интересная мысль, что вся эта комедия с лидерами нашей команды — запланированная акция со стороны
Другое дело, что, защищая спортсменов от лишних стартов, в СБР, похоже, не всех захотели поставить в известность. Чтобы не было лишних споров. Ничем другим несогласованность в высказываниях объяснить нельзя. Вся эта история с поездкой в США и Канаду изначально выглядела авантюрой, и в
Если честно, то в эту теорию заговора хочется верить больше, чем в незнание президентом СБР и его помощников элементарных правил заявки на основные турниры сезона. Тогда можно думать, что у них всё под большим контролем, чем всем нам кажется.
Евгения Павлова продолжает радовать яркими высказываниями. У Жени успешные гонки чередуются с не слишком удачными. День назад Павлова с Малышко выиграла супермикст и неплохо выглядела ногами, а в спринте снова были проблемы. В первую очередь с физической готовностью. Павлова стала 18-й и третьей из наших. Зато её комментарий после финиша традиционно впечатлил.
Я не могу сказать, как работали лыжи, потому что не могу понять своё состояние — или я кран, или лыжи не едут. Мне пока тяжеловато, потихонечку начинаем. Не может быть такого, чтобы я месяц вкатывалась и выиграла. Я не могу, как Дальмайер, болеть, а потом выиграть этап Кубка мира.
В спринте Юрлова стала второй, Миронова — четвёртой. Неплохие результаты, хотя было ощущение, что у некоторых наших девушек лыжи работали не должным образом. Далеко идущих выводов делать не будем и подождём более детальной информации по этому поводу, но визуально казалось именно так. Виктория Сливко и Наталья Гербулова заняли места в четвёртом и пятом десятках соответственно. Для турнира уровня чемпионата Европы это, конечно, очень слабые результаты.
Дмитрий Малышко, в отличие от Павловой, сумел подтвердить результат, показанный в супермиксте. Россиянин обошёлся без промахов и стал третьим в спринте. На этот раз Дима довольно много проиграл ногами Йесперу Нелину, занявшему второе место, хотя в супермиксте на последнем круге был быстрее шустрого шведа. В любом случае готовность Малышко можно смело оценить как адекватную.
Матвей Елисеев в очередной раз показал неплохой ход и слабую стрельбу. Да, место Матвея на ЧМ вообще не оспаривается, но хотелось бы видеть прорыв в его результатах, тем более что потенциал Елисеева очевиден. Выступление Бабикова, Цветкова, Поршнева и Сучилова вызывает гораздо больше вопросов, чем ответов. Тренеры
Александр Говоров