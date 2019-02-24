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12:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский биатлонист завоевал серебро на чемпионате Европы

Российский биатлонист Матвей Елисеев завоевал серебряную медаль в гонке преследования на чемпионате Европы в Минске. Результаты появились на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

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Победителем соревнований стал норвежец Тарьей Бе, преодолевший 12,5 километра за 31 минуту 10,3 секунды и допустивший один промах на четырех огневых рубежах. Елисеев уступил победителю 28,5 секунды и промахнулся один раз. На третьем месте расположился норвежец Хавард Богетвейт (+54,2 секунды, один промах).

Еще один россиянин Дмитрий Малышко занял шестое место, Никита Поршнев — 12-е место, Максим Цветков — 20-е, Антон Бабиков — 21-е, Семен Сучилов — 30-е.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат Европы завершится 24 февраля женской гонкой преследования. Она начнется в 13:00 по московскому времени.

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