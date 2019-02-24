Российский биатлонист завоевал серебро на чемпионате Европы

Победителем соревнований стал норвежец Тарьей Бе, преодолевший 12,5 километра за 31 минуту 10,3 секунды и допустивший один промах на четырех огневых рубежах. Елисеев уступил победителю 28,5 секунды и промахнулся один раз. На третьем месте расположился норвежец Хавард Богетвейт (+54,2 секунды, один промах).