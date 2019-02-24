Кривко выиграла серебро в гонке преследования на ЧЕ в «Раубичах»

Источник: РИА "Новости"

Серебряным призером стала белоруска Ирина Кривко, которая успешно острелялась на заключительном, четвертом рубеже и вновь порадовала болельщиков на трибунах.

В гонке преследования не принимали участия шведские биатлонистки, которые после триумфа в индивидуальной гонке и спринте отправились домой для заключительного этапа подготовки к чемпионату мира в Эстерсунде.

Всего 53 спортсменки вышли на старт пасьюта.