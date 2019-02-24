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17:27 (мск), источник: БЕЛТА

Кривко выиграла серебро в гонке преследования на ЧЕ в «Раубичах»

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт победила в гонке преследования на открытом чемпионате Европы в спорткомплексе «Раубичи», передает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Серебряным призером стала белоруска Ирина Кривко, которая успешно острелялась на заключительном, четвертом рубеже и вновь порадовала болельщиков на трибунах.

В гонке преследования не принимали участия шведские биатлонистки, которые после триумфа в индивидуальной гонке и спринте отправились домой для заключительного этапа подготовки к чемпионату мира в Эстерсунде.

Всего 53 спортсменки вышли на старт пасьюта.

На открытом чемпионате Европы сильнейшим составом в «Раубичах» выступили мужская и женская сборные России и Швеции, известные биатлонисты присутствовали в заявках команд Норвегии, Германии и Украины. В Беларусь приехали стреляющие лыжники из США, Канады, Китая, Австралии и Казахстана. Всего в континентальном форуме приняли участие 160 биатлонистов и 135 биатлонисток.

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