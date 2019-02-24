Юрлова-Перхт выиграла гонку преследования на чемпионате Европы в Минске
ТАСС, 24 февраля. Российская биатлонистка Екатерина
ТАСС, 24 февраля. Российская биатлонистка Екатерина
Второй стала Ирина Кривко из Белоруссии (отставание 37,5 секунды; 1 промах), третье место заняла немка Надин Хорхлер (+49,4; 1). Другая россиянка Евгения Павлова стала шестой (57,0; 0), Светлана Миронова — 10-й (1.33,2; 5), Виктория Сливко — 27-й (2.43,1; 2), Наталья Гербулова — 40-й (4.12,0; 6).
34-летняя
Женская гонка преследования завершила соревновательную программу европейского первенства в Минске. Золото
Сборная России не может одержать победу в общем зачете турнира второй год кряду, на чемпионате Европы 2018 года россияне с пятью наградами в активе (1−2−2) стали третьими. До этого российская национальная команда выигрывала медальный зачет на протяжении трех европейских первенств подряд (2015−2017).