Юрлова-Перхт выиграла гонку преследования на чемпионате Европы в Минске

Источник: РИА "Новости"

Второй стала Ирина Кривко из Белоруссии (отставание 37,5 секунды; 1 промах), третье место заняла немка Надин Хорхлер (+49,4; 1). Другая россиянка Евгения Павлова стала шестой (57,0; 0), Светлана Миронова — 10-й (1.33,2; 5), Виктория Сливко — 27-й (2.43,1; 2), Наталья Гербулова — 40-й (4.12,0; 6).

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34-летняя Юрлова-Перхт впервые в карьере завоевала золото чемпионата Европы, в ее активе также три бронзовые медали турнира и две серебряные. Спортсменка является чемпионкой мира 2015 года в индивидуальной гонке.

Женская гонка преследования завершила соревновательную программу европейского первенства в Минске. Золото Юрловой-Перхт стало вторым для сборной России на чемпионате Европы, ранее Павлова и Дмитрий Малышко одержали победу в одиночной смешанной эстафете. Всего в активе российской сборной пять медалей турнира (два золота, два серебра и одна бронзовая медаль), национальная команда заняла второе место в медальном зачете, пропустив вперед шведов (3−2−1). Третьими стали норвежцы (2−1−2).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jySW0zr7O-w?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.