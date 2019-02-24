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14:24 (мск), источник: ТАСС

Юрлова-Перхт выиграла гонку преследования на чемпионате Европы в Минске

ТАСС, 24 февраля. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заняла первое место в гонке преследования на чемпионате Европы в Минске. Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 27 минут 43,4 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

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Источник: РИА "Новости"

Второй стала Ирина Кривко из Белоруссии (отставание 37,5 секунды; 1 промах), третье место заняла немка Надин Хорхлер (+49,4; 1). Другая россиянка Евгения Павлова стала шестой (57,0; 0), Светлана Миронова — 10-й (1.33,2; 5), Виктория Сливко — 27-й (2.43,1; 2), Наталья Гербулова — 40-й (4.12,0; 6).

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34-летняя Юрлова-Перхт впервые в карьере завоевала золото чемпионата Европы, в ее активе также три бронзовые медали турнира и две серебряные. Спортсменка является чемпионкой мира 2015 года в индивидуальной гонке.

Женская гонка преследования завершила соревновательную программу европейского первенства в Минске. Золото Юрловой-Перхт стало вторым для сборной России на чемпионате Европы, ранее Павлова и Дмитрий Малышко одержали победу в одиночной смешанной эстафете. Всего в активе российской сборной пять медалей турнира (два золота, два серебра и одна бронзовая медаль), национальная команда заняла второе место в медальном зачете, пропустив вперед шведов (3−2−1). Третьими стали норвежцы (2−1−2).

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Сборная России не может одержать победу в общем зачете турнира второй год кряду, на чемпионате Европы 2018 года россияне с пятью наградами в активе (1−2−2) стали третьими. До этого российская национальная команда выигрывала медальный зачет на протяжении трех европейских первенств подряд (2015−2017).

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