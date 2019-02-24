Драчев: СБР доволен выступлением сборной России на ЧЕ в рамках подготовки к ЧМ

Чемпионат Европы в Минске стал последним крупным соревнованием перед мировым первенством. Сборная России стала второй в общекомандном зачете турнира с пятью медалями (две золотые, две серебряные, бронзовая). Первыми стали шведы (3−2−1). Золото у россиян завоевали Евгения Павлова и Дмитрий Малышко в одиночной смешанной эстафете, а также Екатерина Юрлова-Перхт в гонке преследования.
«В целом мы очень довольны подготовкой команды в Минске к чемпионату мира, с каждой гонкой она добавляла, несмотря на то, что реакклиматизация спортсменов пришлась на шестой- седьмой день после приезда с гор. Самое главное, что основная команда — Елисеев, Юрлова-Перхт и Миронова — справилась со стрельбой. К нам добавится еще несколько человек, которые были на североамериканских этапах Кубка мира, поэтому мы очень спокойно и с хорошим настроением поедем на чемпионат мира».
«Есть определенные вопросы, но мы их разберем в течение оставшихся 10 дней до чемпионата мира, и 5 марта команда уже полетит в Швецию», — добавил он.
Чемпионат мира пройдет 7—17 марта в шведском Эстерсунде.
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