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07:56 (мск), источник: ТАСС

Биатлонистка Васильева попросила IBU не наказывать ее за пропуск допинг-теста

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российская спортсменка Маргарита Васильева в объяснительном письме в адрес антидопингового координатора Международного союза биатлонистов (IBU) попросила не отстранять ее от соревнований за пропуск трех допинг-тестов подряд и предоставить возможность проконсультироваться по поводу заполнения маршрутов в системе антидопингового контроля спортсменов (АДАМС). Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

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Источник: РИА "Новости"

Васильева за последние 12 месяцев пропустила три допинг-теста, что является нарушением антидопинговых правил. 27-летней биатлонистке грозит дисквалификация от одного года до двух лет.

«3 февраля в 7:00 по Красноярскому времени я вылетела в Москву, 3 февраля в 12:00 мск я вылетела в США и в 13:30 по местному времени находилась там. На следующий день состоялся вылет в Канаду (Калгари) в 20:30 по местному времени, прибытие — 4 февраля в 0:30 по местному времени. В связи с тем, что опыта заполнения такого сложного маршрута в системе у меня нет, я не смогла разобраться в том, как его правильно заполнить. Прошу вас дать мне еще один шанс и проконсультировать меня по заполнению сложных переездов», — сказано в письме спортсменки.

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Васильева в этом сезоне дебютировала в Кубке мира. На этапе в Оберхофе она в составе сборной России заняла первое место в эстафете. В личных гонках биатлонистка не поднималась выше 13-го места.

В августе 2018 года за нарушение антидопинговых правил был временно отстранен от соревнований российский призер чемпионата мира по прыжкам в высоту Данил Лысенко. Спортсмен вовремя не смог предоставить антидопинговым службам информацию о своем местонахождении, в результате чего пропустил внесоревновательный допинг-тест. Это не позволило ему принять участие в чемпионате Европы, который проходил в Берлине.

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