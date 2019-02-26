Биатлонистка Васильева попросила IBU не наказывать ее за пропуск допинг-теста

«3 февраля в 7:00 по Красноярскому времени я вылетела в Москву, 3 февраля в 12:00 мск я вылетела в США и в 13:30 по местному времени находилась там. На следующий день состоялся вылет в Канаду (Калгари) в 20:30 по местному времени, прибытие — 4 февраля в 0:30 по местному времени. В связи с тем, что опыта заполнения такого сложного маршрута в системе у меня нет, я не смогла разобраться в том, как его правильно заполнить. Прошу вас дать мне еще один шанс и проконсультировать меня по заполнению сложных переездов», — сказано в письме спортсменки.