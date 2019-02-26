Лагуточкин: Комиссия WADA примет решение о возможности наказания Васильевой до 4 марта

Источник: РИА "Новости"

Васильева пропустила три допинг-теста за 12 месяцев. Согласно антидопинговому кодексу, подобные действия приравниваются к нарушению антидопинговых правил.

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Спортсменке грозит наказание сроком от одного года до двух лет. Ранее Васильева отправила объяснительное письмо в адрес Международного союза биатлонистов, в котором попросила не наказывать ее.

«Неприятная для Маргариты ситуация возникла из-за того, что в начале февраля допинг-офицеры, прибывшие по ее домашнему адресу в Красноярске для получения внесоревновательной пробы, не застали спортсменку и возникли формальные основания поставить ей “флажок” — неявку на сдачу анализа в WADA. Два предупреждения на тот момент у Маргариты уже было — 23 апреля и 5 июня. Здесь стоит отметить, что она первый сезон находится в пуле тестирования WADA и тогда еще совсем плохо умела самостоятельно заполнять систему антидопингового контроля спортсменов (ADAMS), которую, согласно требованиям агентства, каждый атлет заполняет самостоятельно. Позже спортсменка прошла обучающий курс и долгое время успешно вела в системе все необходимые записи», — сказал доктор.

«3 и 4 февраля Васильева в течении полутора суток находилась в дороге — сначала до Москвы, затем до Лос- Анджелеса и потом уже до Калгари. Именно в это время офицеры WADA прибыли по месту прописки спортсменки, Маргарита отправила письмо в адрес антидопингового координатора по России, в котором подробно описала маршрут и объяснила, что просто не сумела правильно оформить свое передвижение в системе ADAMS. О том, какие проблемы могут возникнуть, мы знали еще в Канаде и немедленно связались с координационными службами антидопингового агентства, спортсменке посоветовали написать подробную объяснительную, приложив все имеющиеся документы, что незамедлительно было сделано», — добавил главный врач сборной России.

«В настоящий момент мы ждем решения комиссии WADA — будет ли рассматриваемый инцидент засчитан спортсменке как пропуск или нет. В зависимости от этого можно говорить о вероятных дисциплинарных мерах по отношению к Васильевой. Срок вынесения “решения о флажке” составляет семь дней, начиная с 25 февраля. Какие-либо выводы или комментарии до этого времени излишни и не имеют под собой никакой фактической почвы», — подытожил Лагуточкин.