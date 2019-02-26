Новая попытка суицида российского биатлона. К чему может привести дело Васильевой

Источник: Спорт-Экспресс

Что произошло?

Очередное антидопинговое нарушение в российской сборной. Уже давно молчит Григорий Родченков, успокоились в ВАДА, но Россия продолжает поставлять допинг-скандалы с невиданной частотой для страны, находящейся под угрозой санкций.

Теперь отличилась биатлонистка Маргарита Васильева — у нее три флажка в системе АДАМС за год, что автоматически означает дисквалификацию. То есть это не классическое применение допинга, но нарушение правил ВАДА, и два года без спорта — вполне реальный срок.

Как так получилось?

Читайте также Скандал с Логиновым затмил медаль Юрловой. Русский биатлон снова шокирует

Причиной появления всех трех флажков в системе AДАМС стало неумение Васильевой заполнять свой профиль.

«Неприятная для Маргариты ситуация возникла из-за того, что в начале февраля допинг-офицеры, прибывшие по ее домашнему адресу в Красноярске для получения внесоревновательной пробы, не застали спортсменку и, соответственно, возникли формальные основания поставить ей “флажок” — неявку на сдачу анализа в ВАДА. Два “флажка” на тот момент у Маргариты уже было — 23 апреля и 5 июня. Здесь стоит отметить, что Маргарита первый сезон находится в пуле тестирования ВАДА и весной в начале лета еще совсем плохо умела самостоятельно заполнять систему АДАМС, которую, согласно требованиям антидопигового агентства, каждый атлет заполняет исключительно самостоятельно. После этого случая спортсменка прошла обучающий курс и долгое время успешно вела в системе все необходимые записи», — сказал пресс-службе СБР врач сборной России Алексей Лагуточкин.

«Первый визит ко мне был в мае, когда все спортсмены отдыхали, в том числе и я. Я поставила часовой интервал “дома в 7 утра”, я должна была ждать комиссаров, а я уехала в институт и забыла про антидопинговую организацию. Второй визит был в Белокурихе на восстановительном сборе. Мне надо было срочно лететь в Красноярск, мы купили билет, и я улетела, а утром ко мне приехали комиссары. Третий визит был, когда я улетела в Америку, я не учла часовые пояса, и ко мне приехали домой, на следующий день ко мне в Канаду приехали комиссары, но тот пропуск уже поставили. Мы, спортсмены, очень часто меняем место проживания и должны всегда помнить о заполнении АДАМС и менять адреса, местонахождение и время часового окна. А с нашими постоянными передвижениями и с какой скоростью мы меняем место проживание за год, сложно не ошибиться и помнить обо всем», — написала Васильева в Инстаграме.

С одной стороны, можно, конечно, сказать, что спортсменке не повезло — ей постоянно наносили визиты в тот момент, когда она переезжала или срочно меняла место дислокации. С другой — все это отговорки для бедных, а профессиональный спорт — это не только тренировки и атаки журналистов в микст-зоне, но и постоянный самоконтроль в сфере антидопинга.

Кроме того, Васильева — дебютантка сборной, и только недавно обучилась ведению AДАМС. Это, конечно, не обычная соцсеть или мессенджер, но ничего сверхсложного в ней нет. Есть даже мобильное приложение. Нужно указать один час в течение суток, когда ты будешь доступен для визита допинг-офицеров. Календарь с местонахождением — это просто отдельная вкладка, и изменение в ней достигается обычной кнопкой «редактировать». Это требует скорее внимательности, чем дополнительного высшего образования.

За что можно получить флажок?

Ситуация с недоступностью для допинг-офицеров, что является нарушением кодекса ВАДА, для России не нова. Одна из главных звезд и российской и мировой легкой атлетики прыгун в высоту Данил Лысенко получил три флажка за короткий период — тоже просто забыл про AДАМС. И теперь находится в подвешенном состоянии — он отстранен от соревнований. Несколько лет назад проблемы возникали у наших пловцов, когда спортсмены, бывшие на сборах за рубежом, забыли подать информацию о себе. Но тогда ограничилось одним флажком.

Читайте также Лагуточкин: Комиссия WADA примет решение о возможности наказания Васильевой до 4 марта

Один знакомый тренер рассказывал, как получил флажок российский теннисист Михаил Южный: «Он переезжал из одного подъезда своего дома в другой и поставил телефон на вибро-режим. В итоге пришел допинг-офицер, зашел в старый подъезд, вместе с консьержкой они его нашли только через 15 минут. У Миши взяли пробу, но офицер сказал, что ему такие ситуации не нравятся. И влепил флажок».

Словом, карьера спортсмена требует суперсобранности, а в ситуации, когда Союз биатлонистов России по-прежнему не восстановлен в правах, напряжения всех сил в федерации. В которой, судя по всему, согласия нет. А ведь совсем скоро чемпионат мира — представляете, какой был бы скандал, если бы эта история всплыла во время турнира?

Последствия

В СБР рассчитывают на снисхождение в отношении Васильевой. По данным «СЭ», возможным вариантом является дисквалификация до конца сезона. Но, положа руку на сердце — это скорее оптимистичный сценарий. IBU должен принять решение по этой ситуации в течении семи дней — то есть до 3 марта.