Новая попытка суицида российского биатлона. К чему может привести дело Васильевой
Отечественный биатлон в этом году сотрясают скандалы, но допинговых дел еще не было.
Отечественный биатлон в этом году сотрясают скандалы, но допинговых дел еще не было.
Очередное антидопинговое нарушение в российской сборной. Уже давно молчит Григорий Родченков, успокоились в ВАДА, но Россия продолжает поставлять
Теперь отличилась биатлонистка Маргарита Васильева — у нее три флажка в системе АДАМС за год, что автоматически означает дисквалификацию. То есть это не классическое применение допинга, но нарушение правил ВАДА, и два года без спорта — вполне реальный срок.
Причиной появления всех трех флажков в системе AДАМС стало неумение Васильевой заполнять свой профиль.
«Неприятная для Маргариты ситуация возникла
«Первый визит ко мне был в мае, когда все спортсмены отдыхали, в том числе и я. Я поставила часовой интервал “дома в 7 утра”, я должна была ждать комиссаров, а я уехала в институт и забыла про антидопинговую организацию. Второй визит был в Белокурихе на восстановительном сборе. Мне надо было срочно лететь в Красноярск, мы купили билет, и я улетела, а утром ко мне приехали комиссары. Третий визит был, когда я улетела в Америку, я не учла часовые пояса, и ко мне приехали домой, на следующий день ко мне в Канаду приехали комиссары, но тот пропуск уже поставили. Мы, спортсмены, очень часто меняем место проживания и должны всегда помнить о заполнении АДАМС и менять адреса, местонахождение и время часового окна. А с нашими постоянными передвижениями и с какой скоростью мы меняем место проживание за год, сложно не ошибиться и помнить обо всем», — написала Васильева в Инстаграме.
С одной стороны, можно, конечно, сказать, что спортсменке не повезло — ей постоянно наносили визиты в тот момент, когда она переезжала или срочно меняла место дислокации. С другой — все это отговорки для бедных, а профессиональный спорт — это не только тренировки и атаки журналистов в
Кроме того, Васильева — дебютантка сборной, и только недавно обучилась ведению AДАМС. Это, конечно, не обычная соцсеть или мессенджер, но ничего сверхсложного в ней нет. Есть даже мобильное приложение. Нужно указать один час в течение суток, когда ты будешь доступен для визита
Ситуация с недоступностью для
Один знакомый тренер рассказывал, как получил флажок российский теннисист Михаил Южный: «Он переезжал из одного подъезда своего дома в другой и поставил телефон на
Словом, карьера спортсмена требует суперсобранности, а в ситуации, когда Союз биатлонистов России
В СБР рассчитывают на снисхождение в отношении Васильевой. По данным «СЭ», возможным вариантом является дисквалификация до конца сезона. Но, положа руку на сердце — это скорее оптимистичный сценарий. IBU должен принять решение по этой ситуации в течении семи дней — то есть до 3 марта.
Напомним, Россия до сих пор не восстановлена в IBU, а в сентябре на пост президента организации пришел швед Олле Далин, которого пророссийским ну никак не назовешь. Уже сверстан календарь Кубка мира до 2022 года, и в нем нет российских этапов. Быстрота, с которой это было сделано, явно намекает, что снисхождения не будет. И конечно, новый