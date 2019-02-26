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14:22 (мск), источник: ТАСС

Восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален примет участие в «Лыжне России» в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 февраля. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален примет участие в лыжной гонке «Лыжня России — 2019» в Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра).

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Источник: Reuters

Вместе с ним на старт выйдет его супруга Дарья Домрачева, сообщается на сайте учреждения «Юграмегаспорт» — организатора спортивных и культурно-массовых событий в округе.

Гонка «Лыжня России» была перенесена в Нягани с 9 февраля на 2 марта из-за морозов — соревнования при низких температурах могли навредить как спортсменам, так и гостям. По данным регионального гидрометцентра, 2 марта в городе потеплеет до минус четырех градусов.

«Лыжня России — 2019″ в Нягани будет особенной — в ней примут участие многократные олимпийские чемпионы по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева. Супруги выйдут на старт самой массовой лыжной гонки России вместе с жителями города 2 марта. Увидеть легенд биатлона и встать на одну лыжню с ними можно будет в биатлонном центре Нягани», — говорится в сообщении.

После «Лыжни России» супруги отправятся в Ханты- Мансийск, где встретятся с местными жителями и спортсменами, добавили в учреждении.

Отмечается, что Нягань и Ханты-Мансийск выбраны не случайно. Так, Домрачева в Нягани начала заниматься сначала лыжными гонками, а потом биатлоном. Бьорндален в Ханты- Мансийске в сезоне-2002/03 выиграл первое личное золото чемпионата мира.

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