Восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален примет участие в «Лыжне России» в Югре

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Вместе с ним на старт выйдет его супруга Дарья Домрачева, сообщается на сайте учреждения «Юграмегаспорт» — организатора спортивных и культурно-массовых событий в округе.

Гонка «Лыжня России» была перенесена в Нягани с 9 февраля на 2 марта из-за морозов — соревнования при низких температурах могли навредить как спортсменам, так и гостям. По данным регионального гидрометцентра, 2 марта в городе потеплеет до минус четырех градусов.

«Лыжня России — 2019″ в Нягани будет особенной — в ней примут участие многократные олимпийские чемпионы по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева. Супруги выйдут на старт самой массовой лыжной гонки России вместе с жителями города 2 марта. Увидеть легенд биатлона и встать на одну лыжню с ними можно будет в биатлонном центре Нягани», — говорится в сообщении.

После «Лыжни России» супруги отправятся в Ханты- Мансийск, где встретятся с местными жителями и спортсменами, добавили в учреждении.