РУСАДА: Низкий уровень антидопинговых знаний поставил Васильеву под угрозу наказания
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Маргарита Васильева, на которой нависла угроза дисквалификации
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Маргарита Васильева, на которой нависла угроза дисквалификации
Васильева пропустила три
«Союзу биатлонистов России следует уделять очень большое внимание образовательной работе со своими спортсменами, — сказала Пахноцкая. — Заполнение собственного профиля в системе АДАМС, поверьте, не является особо сложным делом. Тысячи других атлетов успешно справляются с этим. Четкая работа с АДАМС является частью деятельности любого профессионального спортсмена, которой нельзя пренебрегать».
Собеседница ТАСС отметила, что на сайте РУСАДА есть специальный видеоурок по заполнению АДАМС. «У нас также разработан специальный тренинговый
«Если же спортсмен сталкивается с
Васильева в текущем сезоне дебютировала в Кубке мира. На этапе в Оберхофе она в составе сборной России заняла первое место в эстафете. В личных гонках биатлонистка не поднималась выше 13-го места.