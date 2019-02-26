РУСАДА: Низкий уровень антидопинговых знаний поставил Васильеву под угрозу наказания

Васильева пропустила три допинг-теста за 12 месяцев. Согласно антидопинговому кодексу, подобные действия приравниваются к нарушению антидопинговых правил. Спортсменке грозит наказание сроком от одного года до двух лет. Ранее Васильева отправила объяснительное письмо в адрес Международного союза биатлонистов, в котором попросила не наказывать ее.

«Союзу биатлонистов России следует уделять очень большое внимание образовательной работе со своими спортсменами, — сказала Пахноцкая. — Заполнение собственного профиля в системе АДАМС, поверьте, не является особо сложным делом. Тысячи других атлетов успешно справляются с этим. Четкая работа с АДАМС является частью деятельности любого профессионального спортсмена, которой нельзя пренебрегать».

Собеседница ТАСС отметила, что на сайте РУСАДА есть специальный видеоурок по заполнению АДАМС. «У нас также разработан специальный тренинговый мини-курс по правильному заполнению. Более того, в Союзе биатлонистов России есть специальный сотрудник, ответственный за антидопинговое обеспечение, поэтому все объяснения нарушившей правила доступности спортсменки нас немного удивляют. У биатлонистки должно было иметься желание научиться вести свой профиль АДАМС, а если оно отсутствует, то от этого и все проблемы, которые у нее имеются сейчас», — считает Пахноцкая.

«Если же спортсмен сталкивается с какими-то затруднениями в заполнении своего профиля в АДАМС, то он всегда может позвонить в РУСАДА за консультацией, этого Васильева почему-то не сделала», — сказала Пахноцкая. В конце марта РУСАДА проведет в Тюмени большой антидопинговый семинар. «Васильеву мы ждем на него в первую очередь. И мне кажется, что на нем должны присутствовать не только спортсмены и тренеры, но и руководители самой федерации, которая сейчас переживает не самые простые времена», — заключила собеседница ТАСС.