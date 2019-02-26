Мартен Фуркад возобновил подготовку к чемпионату мира после болезни

Мартен Фуркад возобновил подготовку к чемпионату мира после болезни

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад возобновил подготовку к чемпионату мира по биатлону, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.