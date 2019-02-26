Мартен Фуркад возобновил подготовку к чемпионату мира после болезни
Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад возобновил подготовку к чемпионату мира по биатлону, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.
Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад возобновил подготовку к чемпионату мира по биатлону, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.
Неделю назад 30-летний француз приостановил тренировки
— После недели борьбы с болезнью очень приятно вновь оказаться на лыжах! — написал Фуркад в своем Инстаграме.
Фуркад занимает 6-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 554 очка. Француз является 11-кратным чемпионом мира.