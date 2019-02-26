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18:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мартен Фуркад возобновил подготовку к чемпионату мира после болезни

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад возобновил подготовку к чемпионату мира по биатлону, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.

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Источник: РИА "Новости"

Неделю назад 30-летний француз приостановил тренировки из-за ангины.

— После недели борьбы с болезнью очень приятно вновь оказаться на лыжах! — написал Фуркад в своем Инстаграме.

Фуркад занимает 6-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 554 очка. Француз является 11-кратным чемпионом мира.

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