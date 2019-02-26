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21:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрист: У Васильевой есть возможность избежать дисквалификации

Спортивный юрист Артём Пацев рассказал, каким образом биатлонистка Маргарита Васильева может избежать дисквалификации за пропуск трёх подряд допинг-тестов.

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Источник: РИА "Новости"
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Ранее сообщалось, что в зависимости от степени вины спортсменки срок дисквалификации за такое нарушение может составить от одного до двух лет.

«Есть ли возможность избежать дисквалификацию? Есть. Пропуск приездов допинг-офицеров — это называется «три флажка». Если какой-то флажок оспорить, то дисквалификации можно избежать. Как можно оспорить? Чётко объяснить, почему её не было в тот момент, когда пришёл допинг-офицер, и что её вины в этом нет. То есть рассказать о реально объективной и уважительной ситуации, которая помешала ей присутствовать в нужно месте и почему она при этом не внесла изменения в систему АДАМС.

В первых двух случаях стоит говорить о халатности самой спортсменки, она сама забыла. С третьим случаем надо разбираться. Хотя может и в первых двух была уважительная причина, я не особенно углублялся в дело. Но если всё же нет объективных причин — её ждёт дисквалификация от года до двух лет", — цитирует Пацева Sport24.

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