Юрист: У Васильевой есть возможность избежать дисквалификации
Спортивный юрист Артём Пацев рассказал, каким образом биатлонистка Маргарита Васильева может избежать дисквалификации за пропуск трёх подряд
Спортивный юрист Артём Пацев рассказал, каким образом биатлонистка Маргарита Васильева может избежать дисквалификации за пропуск трёх подряд
Ранее сообщалось, что в зависимости от степени вины спортсменки срок дисквалификации за такое нарушение может составить от одного до двух лет.
«Есть ли возможность избежать дисквалификацию? Есть. Пропуск приездов
В первых двух случаях стоит говорить о халатности самой спортсменки, она сама забыла. С третьим случаем надо разбираться. Хотя может и в первых двух была уважительная причина, я не особенно углублялся в дело. Но если всё же нет объективных причин — её ждёт дисквалификация от года до двух лет", — цитирует Пацева Sport24.