Юрист: У Васильевой есть возможность избежать дисквалификации

Источник: РИА "Новости"

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Ранее сообщалось, что в зависимости от степени вины спортсменки срок дисквалификации за такое нарушение может составить от одного до двух лет.

«Есть ли возможность избежать дисквалификацию? Есть. Пропуск приездов допинг-офицеров — это называется «три флажка». Если какой-то флажок оспорить, то дисквалификации можно избежать. Как можно оспорить? Чётко объяснить, почему её не было в тот момент, когда пришёл допинг-офицер, и что её вины в этом нет. То есть рассказать о реально объективной и уважительной ситуации, которая помешала ей присутствовать в нужно месте и почему она при этом не внесла изменения в систему АДАМС.