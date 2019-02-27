Губерниев поделился ожиданиями от дебюта Шипулина в качестве комментатора

«Присутствие на дружественном Первом канале Антона Шипулина придаст ускорения моей комментаторской мысли. Как будет приятно соперничать с Тереховым, Кругловым и Шипулиным, этим трехглавым драконом. Я как скромный Алеша Попович российского спорта возьму меч-кладенец и в честной борьбе сделаю моих друзей с соседнего канала», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».