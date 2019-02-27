Губерниев поделился ожиданиями от дебюта Шипулина в качестве комментатора
Телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от соперничества с бывшим биатлонистом Антоном Шипулиным, который дебютирует в качестве комментатора на чемпионате мира.
Телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от соперничества с бывшим биатлонистом Антоном Шипулиным, который дебютирует в качестве комментатора на чемпионате мира.
«Присутствие на дружественном Первом канале Антона Шипулина придаст ускорения моей комментаторской мысли. Как будет приятно соперничать с Тереховым, Кругловым и Шипулиным, этим трехглавым драконом. Я как скромный Алеша Попович российского спорта возьму
Журналист отметил, что во время программы Ивана Урганта, на которой Шипулин объявил о предстоящем комментаторском дебюте, фамилия «Губерниев» была произнесена трижды за первые 20 секунд.