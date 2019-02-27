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00:26 (мск), источник: Газета.Ру

Губерниев поделился ожиданиями от дебюта Шипулина в качестве комментатора

Телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от соперничества с бывшим биатлонистом Антоном Шипулиным, который дебютирует в качестве комментатора на чемпионате мира.

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Источник: РИА "Новости"

«Присутствие на дружественном Первом канале Антона Шипулина придаст ускорения моей комментаторской мысли. Как будет приятно соперничать с Тереховым, Кругловым и Шипулиным, этим трехглавым драконом. Я как скромный Алеша Попович российского спорта возьму меч-кладенец и в честной борьбе сделаю моих друзей с соседнего канала», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Журналист отметил, что во время программы Ивана Урганта, на которой Шипулин объявил о предстоящем комментаторском дебюте, фамилия «Губерниев» была произнесена трижды за первые 20 секунд.

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