Васильева, Сливко и Морозова вошли в состав сборной на Кубок IBU в Отепя
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте объявил состав сборной России на этап Кубка IBU в Отепя, который пройдет
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте объявил состав сборной России на этап Кубка IBU в Отепя, который пройдет
В женский состав вошли Виктория Сливко, Анастасия Морозова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ульяна Кайшева и Маргарита Васильева.
Васильева, которая по словам главного тренера сборной России Анатолия Хованцева должна войти в состав команды на чемпионат мира в Швеции, за последние 11 месяцев трижды пропустила
Состав мужской команды выглядит следующим образом: Кирилл Стрельцов, Сергей Корастылев, Максим Сучилов, Саид Каримулла Халили, Ильназ Мухамедзянов и Игорь Малиновский.
Ранее президент СБР Владимир Драчев заявил, что окончательный состав сборной России по биатлону на чемпионат мира, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта, будет объявлен после этапа Кубка IBU в Отепя.