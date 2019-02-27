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09:21 (мск), источник: Р-Спорт

Васильева, Сливко и Морозова вошли в состав сборной на Кубок IBU в Отепя

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте объявил состав сборной России на этап Кубка IBU в Отепя, который пройдет 1—2 марта.

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Источник: РИА "Новости"

В женский состав вошли Виктория Сливко, Анастасия Морозова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ульяна Кайшева и Маргарита Васильева.

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Васильева, которая по словам главного тренера сборной России Анатолия Хованцева должна войти в состав команды на чемпионат мира в Швеции, за последние 11 месяцев трижды пропустила допинг-тестирования. Комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) примет решение по делу Васильевой в течение семи дней.

Состав мужской команды выглядит следующим образом: Кирилл Стрельцов, Сергей Корастылев, Максим Сучилов, Саид Каримулла Халили, Ильназ Мухамедзянов и Игорь Малиновский.

Ранее президент СБР Владимир Драчев заявил, что окончательный состав сборной России по биатлону на чемпионат мира, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта, будет объявлен после этапа Кубка IBU в Отепя.

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