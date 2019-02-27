Васильева, Сливко и Морозова вошли в состав сборной на Кубок IBU в Отепя

Васильева, которая по словам главного тренера сборной России Анатолия Хованцева должна войти в состав команды на чемпионат мира в Швеции, за последние 11 месяцев трижды пропустила допинг-тестирования. Комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) примет решение по делу Васильевой в течение семи дней.

Ранее президент СБР Владимир Драчев заявил, что окончательный состав сборной России по биатлону на чемпионат мира, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта, будет объявлен после этапа Кубка IBU в Отепя.