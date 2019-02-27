Линдстрем восстановился после мононуклеоза и начал подготовку к ЧМ
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Шведский биатлонист Фредрик Линдстрем восстановился после перенесенного мононуклеоза,
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Шведский биатлонист Фредрик Линдстрем восстановился после перенесенного мононуклеоза,
В текущем сезоне швед принял участие только в одиночной смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в Поклюке, где вместе с Линн Перссон занял пятое место.
«Приятно снова вернуться к тренировкам с командой. На этой неделе готовимся в Идре, а затем — в Эстерсунд на главное событие этого года. Чемпионат мира на родине», — написал Линдстрем на своей странице в Instagram.
Чемпионат мира по биатлону пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.