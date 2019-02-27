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12:32 (мск), источник: Р-Спорт

Линдстрем восстановился после мононуклеоза и начал подготовку к ЧМ

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Шведский биатлонист Фредрик Линдстрем восстановился после перенесенного мононуклеоза, из-за которого он пропустил большую часть сезона, и приступил к тренировкам перед домашним чемпионатом мира.

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Источник: РИА "Новости"

В текущем сезоне швед принял участие только в одиночной смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в Поклюке, где вместе с Линн Перссон занял пятое место.

«Приятно снова вернуться к тренировкам с командой. На этой неделе готовимся в Идре, а затем — в Эстерсунд на главное событие этого года. Чемпионат мира на родине», — написал Линдстрем на своей странице в Instagram.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.

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