Лидер мирового биатлона признался в обмане и добровольно понес наказание

Источник: Reuters

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Бе занял четвертое место в гонке преследования в американском Солт-Лейк-Сити, за что получил 43 балла и семь тысяч евро призовых. Однако норвежец признался, что на последнем огневом рубеже совершил только четыре выстрела из пяти. В итоге после проверки IBU решил лишить биатлониста очков и денег.

В комментарии сайту Союза Бе отметил, что нарушил правила по своей вине. Он также подчеркнул, что если бы не признался в содеянном, то IBU не наказал бы его: изначально судьи не заметили, что Бе не совершил пятый выстрел.