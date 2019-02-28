Лидер мирового биатлона признался в обмане и добровольно понес наказание
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе лишен 43 очков в общем зачете Кубка мира. Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе лишен 43 очков в общем зачете Кубка мира. Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Бе занял четвертое место в гонке преследования в американском
В комментарии сайту Союза Бе отметил, что нарушил правила по своей вине. Он также подчеркнул, что если бы не признался в содеянном, то IBU не наказал бы его: изначально судьи не заметили, что Бе не совершил пятый выстрел.
Несмотря на потерю очков, Бе остается лидером общего зачета Кубка мира — на его счету 936 баллов. Вторым идет россиянин Александр Логинов, отстающий на 291 очко.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|30.55,8
|2
|Ветле Кристиансен
|Норвегия
|+25,9
|3
|Симон Дестье
|Франция
|+47,3
|4
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+01.37,7
|5
|Эрик Лессер
|Германия
|+01.55,1
|6
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+02.11,4
|7
|Александр Логинов
|Россия
|+02.16,5
|8
|Кристиан Гоу
|Канада
|+02.21,2
|9
|Бенедикт Долль
|Германия
|+02.22,7
|10
|Шон Догерти
|США
|+02.22,8