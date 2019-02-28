Владимир Драчев: Белорусы будут ездить на российские соревнования с целью подбора кадров. Мы возражать не будем

Источник: РИА "Новости"

— Можете рассказать, как вообще проходили переговоры с белорусской стороной по поводу переходов? На ноябрьской встрече руководства БФБ с болельщиками была озвучена информация, что Петр Ивашко специально ездил на чемпионат России с целью просмотра кандидаток.

— А что тут удивительного? Думаю, белорусы и дальше будут ездить на российские соревнования с целью подбора кадров. Между СБР и БФБ есть дружеские отношения, договоренность о помощи в таких ситуациях.

— Вы и в дальнейшем, пока находитесь на посту главы Союза биатлонистов России, будете таким образом помогать сборной Беларуси с кадрами?

— Конечно. Без сомнений. Возражать точно не будем.

— А если мы захотим видеть у себя спортсменку, которая пригодилась бы и вашей сборной?