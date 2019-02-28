Йоханнес Бо — о допинг-скандале в Зеефельде: Если такое случилось в лыжных гонках, то может произойти и в биатлоне

Полиция Австрии и Германии задержала казахстанца Алексея Полторанина, австрийцев Макса Хауке и Доминика Балдауфа, а также эстонцев Андреаса Веерпалу и Карела Таммъярва из-за подозрений в использовании допинга.

«Это ужасно. Сейчас можно только представить, сколько времени Полторанин мог использовать допинг и оставаться безнаказанным, сколько медалей он мог отобрать у норвежцев и спортсменов из других стран. Все это ужасные новости, но хорошо, что обманщиков все-таки ловят.

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— Это значит, что ты теперь потеряешь доверие и к австрийским биатлонистам?

— Сейчас самое простое — это обвинять кого-то. Мы постараемся сфокусироваться только на тех, кого поймали. На самом деле у некоторых стран есть культура допинга. Достаточно только посмотреть на количество дисквалифицированных спортсменов. И это большая проблема. Например, Австрия и Эстония — страны с допинговой историей.

— Ты не боишься, что нечто подобное произойдет на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде?