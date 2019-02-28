Текущие события
Биатлон. Биатлон
8.02
Кэнмор (Канада)
Эстафета (М)
Биатлон. Биатлон
9.02
Кэнмор (Канада)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
14.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
15.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
17.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
18.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Смешанная эстафета (См)
Все события
Фоторепортажи
24«Ястребы» сводят с ума Балашиху. Вторая победа над чемпионом
7Тренер. Главные кадры карьеры Сергея Семака
28 февраля, источник: Sports.Ru

Йоханнес Бо — о допинг-скандале в Зеефельде: Если такое случилось в лыжных гонках, то может произойти и в биатлоне

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо прокомментировал допинг-скандал на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде.

Наверх

Полиция Австрии и Германии задержала казахстанца Алексея Полторанина, австрийцев Макса Хауке и Доминика Балдауфа, а также эстонцев Андреаса Веерпалу и Карела Таммъярва из-за подозрений в использовании допинга.

«Это ужасно. Сейчас можно только представить, сколько времени Полторанин мог использовать допинг и оставаться безнаказанным, сколько медалей он мог отобрать у норвежцев и спортсменов из других стран. Все это ужасные новости, но хорошо, что обманщиков все-таки ловят.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

— Это значит, что ты теперь потеряешь доверие и к австрийским биатлонистам?

— Сейчас самое простое — это обвинять кого-то. Мы постараемся сфокусироваться только на тех, кого поймали. На самом деле у некоторых стран есть культура допинга. Достаточно только посмотреть на количество дисквалифицированных спортсменов. И это большая проблема. Например, Австрия и Эстония — страны с допинговой историей.

— Ты не боишься, что нечто подобное произойдет на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде?

— Конечно. Если такое случилось в лыжных гонках, то может произойти и в биатлоне, — рассказал Бо.

Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 Она покорила мир автоспорта (фото)
Возрастная спортивная телеведущая шокировала всех своими откровенными фото (18+)
«Спартак» за 3 минуты украл победу у СКА
УЕФА дисквалифицировал Рамоса на две игры за умышленную карточку
Казахстанец Полторанин сознался в применении допинга на ЧМ
Глазго-2019: последний старт в нейтральном статусе?
ЦСКА забросил шесть шайб «Витязю» в матче плей-офф КХЛ
Генеральный директор «Рубина»: Карадениз неприятно удивил
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь