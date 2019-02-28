Йоханнес Бо — о допинг-скандале в Зеефельде: Если такое случилось в лыжных гонках, то может произойти и в биатлоне
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо прокомментировал
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо прокомментировал
Полиция Австрии и Германии задержала казахстанца Алексея Полторанина, австрийцев Макса Хауке и Доминика Балдауфа, а также эстонцев Андреаса Веерпалу и Карела Таммъярва
«Это ужасно. Сейчас можно только представить, сколько времени Полторанин мог использовать допинг и оставаться безнаказанным, сколько медалей он мог отобрать у норвежцев и спортсменов из других стран. Все это ужасные новости, но хорошо, что обманщиков
— Это значит, что ты теперь потеряешь доверие и к австрийским биатлонистам?
— Сейчас самое простое — это обвинять
— Ты не боишься, что нечто подобное произойдет на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде?
— Конечно. Если такое случилось в лыжных гонках, то может произойти и в биатлоне, — рассказал Бо.