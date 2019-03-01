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13:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Биатлонистка Васильева не прошла в финал суперспринта на этапе Кубка IBU в Отепя

В Отепя (Эстония) стартовал седьмой этап Кубка IBU.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 1 марта, состоялась квалификация в суперспринте у женщин. Первое место заняла представительница Норвегии Текла Брун-Ли. Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Анастасия Морозова, ставшая 13-й.

Биатлон. Кубок IBU. Седьмой этап. Отепя, Эстония
Женщины. Суперспринт. Квалификация

1. Текла Брун-Ли (Норвегия) — 8.57,9 (0+2).
2. Луиза Куммер (Германия) — +1,9 (0+2).
3. Ингела Андерссон (Швеция) — +2,7 (0+1)…
13. Анастасия Морозова (Россия) — +34,6 (2+2)…
16. Лариса Куклина (Россия) — +35,7 (2+1)…
22. Виктория Сливко (Россия) — +43,6 (1+2)…
28. Ульяна Кайшева (Россия) — +52,7 (2+2)…
30. Кристина Резцова (Россия) — +57,7 (5+1)…
53. Маргарита Васильева (Россия) — +1.50,0 (6+2).

Биатлонистки, попавшие в топ-30, вышли в финал соревнований, который также состоится сегодня.

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