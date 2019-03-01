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16:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Вайдель выиграла суперспринт на этапе Кубка IBU в Отепя, Морозова — 10-я

Немецкая биатлонистка Анна Вайдель выиграла суперспринт на седьмом этапе Кубка IBU в Отепя (Эстония).

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Второе место заняла представительница Австрии Дуня Здоуц. Тройку призёров замкнула норвежка Текла Брун-Ли.

Лучшая из россиянок, Анастасия Морозова, продемонстрировала 10-й результат.

Биатлон. Кубок IBU. Седьмой этап. Отепя, Эстония
Женщины. Суперспринт. Финал

1. Анна Вайдель (Германия) — 14.35,3 (0+1).
2. Дуня Здоуц (Австрия) — +31,9 (1+3).
3. Текла Брун-Ли (Норвегия) — +45,1 (2+3).
10. Анастасия Морозова (Россия) — +1.12,6 (3+3)…
12. Лариса Куклина (Россия) — +1.21,9 (2+3).
13. Ульяна Кайшева (Россия) —+1.41,0 (2+3)…
20. Кристина Резцова (Россия) — +2.06,6 (5+4).
22. Виктория Сливко (Россия) — +2.10,3 (4+3).

По итогам квалификации из борьбы выбыла россиянка Маргарита Васильева.

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