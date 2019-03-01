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22:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шипулин подарил лыжи Дзюбе: видео встречи биатлониста и футболиста

«Зенит» на своей странице в Твиттере опубликовал видео встречи нападающего Артема Дзюбы и олимпийского чемпиона-2014 по биатлону Антона Шипулина.

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Шипулин обещал вручить футболисту сборной России этот подарок после того, как национальная команда обыграла Египет на чемпионате мира-2018 (3:1).

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Зенит
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