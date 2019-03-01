Шипулин подарил лыжи Дзюбе: видео встречи биатлониста и футболиста
«Зенит» на своей странице в Твиттере опубликовал видео встречи нападающего Артема Дзюбы и олимпийского чемпиона-2014 по биатлону Антона Шипулина.
«Зенит» на своей странице в Твиттере опубликовал видео встречи нападающего Артема Дзюбы и олимпийского чемпиона-2014 по биатлону Антона Шипулина.
Шипулин обещал вручить футболисту сборной России этот подарок после того, как национальная команда обыграла Египет на чемпионате мира-2018 (3:1).