Васнецова и Казакевич не примут участие в индивидуальной гонке на Универсиаде
Российские биатлонистки Валерия Васнецова и Ирина Казакевич пропустят индивидуальную гонку на Универсиаде — 2019 в Красноярске, информирует «Матч ТВ».
Российские биатлонистки Валерия Васнецова и Ирина Казакевич пропустят индивидуальную гонку на Универсиаде — 2019 в Красноярске, информирует «Матч ТВ».
Остальные спортсменки — Тамара Воронина, Наталья Гербулова, Елизавета Каплина, Екатерина Мошкова, Эмма Тимербулатова и Елена Чиркова — смогут выйти на старт.
Всего в зимней Универсиаде примут участие 74 биатлониста. У сборной России наибольшее представительство — 16 спортсменов. Индивидуальные гонки откроют соревновательную программу 4 марта.
29-я зимняя Универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта. Всего разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, кёрлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и