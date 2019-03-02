Васнецова и Казакевич не примут участие в индивидуальной гонке на Универсиаде

Всего в зимней Универсиаде примут участие 74 биатлониста. У сборной России наибольшее представительство — 16 спортсменов. Индивидуальные гонки откроют соревновательную программу 4 марта.

29-я зимняя Универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта. Всего разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, кёрлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.