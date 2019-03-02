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12:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Васнецова и Казакевич не примут участие в индивидуальной гонке на Универсиаде

Российские биатлонистки Валерия Васнецова и Ирина Казакевич пропустят индивидуальную гонку на Универсиаде — 2019 в Красноярске, информирует «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

Остальные спортсменки — Тамара Воронина, Наталья Гербулова, Елизавета Каплина, Екатерина Мошкова, Эмма Тимербулатова и Елена Чиркова — смогут выйти на старт.

Всего в зимней Универсиаде примут участие 74 биатлониста. У сборной России наибольшее представительство — 16 спортсменов. Индивидуальные гонки откроют соревновательную программу 4 марта.

29-я зимняя Универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта. Всего разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, кёрлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.

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