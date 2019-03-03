Биатлонисты Бабиков и Сливко вместо чемпионата мира выступят на этапе Кубка IBU

Источник: РИА "Новости"

Состав сборной России по биатлону на чемпионат мира был объявлен в воскресенье. В нем не оказалось чемпиона мира 2017 года в эстафете Бабикова, который большую часть стартов в нынешнем сезоне провел в Кубке IBU — втором по значимости биатлонном соревновании, где он сейчас возглавляет общий зачет.

«На чемпионат мира он не едет, — сказал Никитин. — Решение принимали тренерский штаб во главе с Анатолием Хованцевым и [глава Союза биатлонистов России] Владимир Драчев. Это их решение, а не Антона».

«Да, у него есть шанс занять первое место в общем зачете Кубка IBU, но это коммерческий старт, а чемпионат мира есть чемпионат мира, там спортсмен представляет страну», — отметил специалист.