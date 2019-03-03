Текущие события
Биатлон. Биатлон
8.02
Кэнмор (Канада)
Эстафета (М)
Биатлон. Биатлон
9.02
Кэнмор (Канада)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
14.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
15.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
17.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
18.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Смешанная эстафета (См)
Все события
Фоторепортажи
9Главные звезды сборной России на Универсиаде
24«Ястребы» сводят с ума Балашиху. Вторая победа над чемпионом
12:55 (мск), источник: ТАСС

Биатлонисты Бабиков и Сливко вместо чемпионата мира выступят на этапе Кубка IBU

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 3 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Бабиков вместо выступления на чемпионате мира в шведском Эстерсунде продолжит сезон на Кубке Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом ТАСС по телефону сообщил личный тренер спортсмена Виктор Никитин.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Состав сборной России по биатлону на чемпионат мира был объявлен в воскресенье. В нем не оказалось чемпиона мира 2017 года в эстафете Бабикова, который большую часть стартов в нынешнем сезоне провел в Кубке IBU — втором по значимости биатлонном соревновании, где он сейчас возглавляет общий зачет.

«На чемпионат мира он не едет, — сказал Никитин. — Решение принимали тренерский штаб во главе с Анатолием Хованцевым и [глава Союза биатлонистов России] Владимир Драчев. Это их решение, а не Антона».

«Да, у него есть шанс занять первое место в общем зачете Кубка IBU, но это коммерческий старт, а чемпионат мира есть чемпионат мира, там спортсмен представляет страну», — отметил специалист.

По информации ТАСС, вместо чемпионата мира на Кубок IBU также поедет чемпионка Европы 2016 года в сингл-миксте Виктория Сливко, которая возглавляет женский общий зачет соревнований. Ближайший этап Кубка IBU пройдет в итальянском Валь-Мартелло с 14 по 17 марта.

Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 Тарасова высказалась о включении Медведевой в состав сборной РФ на ЧМ
Стало известно, сколько месяцев пропустит Сергей Ребров из-за травмы
«Реал Мадрид» ужасен, но и «Барса» далеко не топ. Итоги класико
Малкин мчится к великому достижению в НХЛ и громит конкурентов
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
100 – это только начало. Как Федерер шел к юбилейному титулу
Ковальчук провел лучший матч в году в НХЛ (видео)
«Енисей» играет с «Ростовом» в матче РПЛ (трансляция)
Магомедшарипов не без проблем выиграл бой у Стивенса в UFC
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь