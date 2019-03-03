Биатлонистка Васильева приедет на ЧМ, если избежит наказания за пропуск допинг-тестов

Источник: РИА "Новости"

Состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет с 7 по 17 марта, был объявлен в воскресенье. В него вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклина.

«Если объяснение Васильевой о пропуске допинг-тестов сочтут убедительным, то она присоединится к сборной России на чемпионате мира», — сообщили в организации.

Васильева может быть дисквалифицирована на срок от года до двух лет за пропуск трех допинг-тестов за последние 12 месяцев. 27-летняя спортсменка отправила письмо в адрес Международного союза биатлонистов (IBU), в котором объяснила причины пропуска последнего тестирования и попросила не наказывать ее. Рассмотрением дела занимается Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA), которое обещало вынести решение в ближайшее время.