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12:57 (мск), источник: ТАСС

Биатлонистка Васильева приедет на ЧМ, если избежит наказания за пропуск допинг-тестов

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 3 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Маргарита Васильева приедет на чемпионат мира в шведский Эстерсунд, если избежит наказания за пропуск трех допинг-тестов. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России.

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Источник: РИА "Новости"

Состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет с 7 по 17 марта, был объявлен в воскресенье. В него вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклина.

«Если объяснение Васильевой о пропуске допинг-тестов сочтут убедительным, то она присоединится к сборной России на чемпионате мира», — сообщили в организации.

Васильева может быть дисквалифицирована на срок от года до двух лет за пропуск трех допинг-тестов за последние 12 месяцев. 27-летняя спортсменка отправила письмо в адрес Международного союза биатлонистов (IBU), в котором объяснила причины пропуска последнего тестирования и попросила не наказывать ее. Рассмотрением дела занимается Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA), которое обещало вынести решение в ближайшее время.

Пока Васильева не отстранена от соревнований, в субботу она приняла участие в спринте на этапе Кубка IBU, где стала лучшей из россиянок (седьмое место).

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