Текущие события
Биатлон. Биатлон
8.02
Кэнмор (Канада)
Эстафета (М)
Биатлон. Биатлон
9.02
Кэнмор (Канада)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
14.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
15.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
17.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
18.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Смешанная эстафета (См)
Все события
Фоторепортажи
9Главные звезды сборной России на Универсиаде
24«Ястребы» сводят с ума Балашиху. Вторая победа над чемпионом
13:01 (мск), источник: ТАСС

Биатлонисты Цветков и Латыпов претендуют на последнее место в сборной России на ЧМ

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 3 марта. /ТАСС/. Российские биатлонисты Максим Цветков и Эдуард Латыпов претендуют на последнее вакантное место в составе мужской команды России на чемпионат мира в шведском Эстерсунде. Об этом ТАСС сообщили в национальной сборной страны.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Состав сборной России по биатлону на чемпионат мира был объявлен в воскресенье. В нем не оказалось чемпиона мира 2017 года в эстафете Максима Цветкова, который в начале сезона не прошел отбор в основную сборную страны. В начале года он выступил на этапах Кубках мира в Оберхофе и Рупольдинге. Цветков победил в составе эстафетной команды, однако в личных гонках не поднимался выше 24-го места.

«Сейчас идет дискуссия о включении в состав сборной России Максима Цветкова, решение еще не принято. Есть вариант, что вместо него заявят Эдуарда Латыпова», — сообщили в сборной России.

24-летний Латыпов в нынешнем сезоне выступил на трех этапах Кубка мира. Лучшие результаты он показал в канадском Кэнморе, став третьим в эстафете и 15-м в гонке преследования.

Пока в сборную России включены Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Никита Поршнев (присоединится к команде 8 марта). Сообщалось, что седьмой участник чемпионата мира будет заявлен позже.

Не исключено, что на турнир будут заявлены и другие биатлонисты в качестве резервистов.

Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 Тарасова высказалась о включении Медведевой в состав сборной РФ на ЧМ
Стало известно, сколько месяцев пропустит Сергей Ребров из-за травмы
«Реал Мадрид» ужасен, но и «Барса» далеко не топ. Итоги класико
Малкин мчится к великому достижению в НХЛ и громит конкурентов
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
100 – это только начало. Как Федерер шел к юбилейному титулу
Ковальчук провел лучший матч в году в НХЛ (видео)
«Енисей» играет с «Ростовом» в матче РПЛ (трансляция)
Магомедшарипов не без проблем выиграл бой у Стивенса в UFC
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь